AKTUELNO

Domaći

Nemam želudac da ga gledam ovakvog: Oglasila se Bebičina majka! Evo šta kaže o Teodori nakon što je raskinula veridbu, pa završila s Đukićem

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Veridba Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice pukla je posle svega nekoliko dana, zbog čega je Macanović završio u suzama, dok nesuđena mlada uživa kraj Filipa Đukića sa kojim se, kako je priznala, gleda od samog početka aktuelne sezone "Elite".

Nenad je teško podneo raskid - svakodnevno plače, ne jede i jedva spava. Iako se nadao da će mu se neverna draga vratiti, ona je definitivno stavila tačku na njihov odnos i jasno mu stavila do znanja da sa njim više nikada neće biti, našla novog dečka u "Eliti" ili ne.

Tedora i Filip Đukić su u međuvremenu intenzivirali njihov odnos, a Bebica se slomio dok je sinoć slušao za crnim stolom šta su sve radili ispod pokrivača u izolaciji.

Povodom novonastalih dešavanja kontaktirali smo Slavicu Macanović, Nenadovu majku.

Foto: TV Pink Printscreen

- Stvarno ne bih da komentarišem ništa, šta biste vi rekli da ste na mom mestu? Ja stvarno ne znam šta da kažem. Nadam se da će on biti okej, da će pregurati ovo, jer jako mi je teško da ga gledam u ovakvom stanju. Ja više i ne gledam, ne mogu, znam samo šta mi koleginice s posla prenesu. Nemam želudac da bih mogla da gledam - iskreno nam i ljubazno kaže Slavica.

Pitali smo je i šta posle svega misli o Teodori, nesuđenoj snajki.

- Ne, ne. Ne želim ništa o njoj da kažem. Imam i ja žensko dete. Nek je ona živa i zdrava - bilo je sve što je želela da kaže Slavica.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: D. Tanasijević

#ELITA

#Nenad Macanović Bebica

#Teodora Delić

POVEZANE VESTI

Domaći

Čudno mi je što joj prelazi preko svega: Bebičina majka zgrožena Teodorom, evo šta kaže posle novih skandala NEVERNE SNAJE!

Domaći

VREME MU JE DA SE SKRASI I OŽENI! Otac Filipa Đukića progovorio o sinovljevom odnosu sa Teodorom Delić, a evo šta kaže za Bebicu

Domaći

Poljubila me je, tada je sve uzelo maha: Gačić progovorio o odnosu Bebice i Teodore, pa otkrio detalje odnosa s njom u Eliti 7 (VIDEO)

Domaći

'NE VIDIM TU NI GRAM LJUBAVI SA NJENE STRANE!' Marijana Zonjić SUMNJA u Teodorinu ljubav prema BEBICI, tvrdi da je on zaljubljen do ušiju! (VIDEO)

Domaći

Ljubav cveta: Poseban dan za Bebicu i Teodoru, a evo kako ga proslavljaju (FOTO)

Domaći

Opet je popljuvao po svemu, on je psihopata: Slavica Delić opet slavi raskid Bebice i Teodore: Kada raskinu padne mi kamen sa srca!