Nemam želudac da ga gledam ovakvog: Oglasila se Bebičina majka! Evo šta kaže o Teodori nakon što je raskinula veridbu, pa završila s Đukićem

Veridba Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice pukla je posle svega nekoliko dana, zbog čega je Macanović završio u suzama, dok nesuđena mlada uživa kraj Filipa Đukića sa kojim se, kako je priznala, gleda od samog početka aktuelne sezone "Elite".

Nenad je teško podneo raskid - svakodnevno plače, ne jede i jedva spava. Iako se nadao da će mu se neverna draga vratiti, ona je definitivno stavila tačku na njihov odnos i jasno mu stavila do znanja da sa njim više nikada neće biti, našla novog dečka u "Eliti" ili ne.

Tedora i Filip Đukić su u međuvremenu intenzivirali njihov odnos, a Bebica se slomio dok je sinoć slušao za crnim stolom šta su sve radili ispod pokrivača u izolaciji.

Povodom novonastalih dešavanja kontaktirali smo Slavicu Macanović, Nenadovu majku.

- Stvarno ne bih da komentarišem ništa, šta biste vi rekli da ste na mom mestu? Ja stvarno ne znam šta da kažem. Nadam se da će on biti okej, da će pregurati ovo, jer jako mi je teško da ga gledam u ovakvom stanju. Ja više i ne gledam, ne mogu, znam samo šta mi koleginice s posla prenesu. Nemam želudac da bih mogla da gledam - iskreno nam i ljubazno kaže Slavica.

Pitali smo je i šta posle svega misli o Teodori, nesuđenoj snajki.

- Ne, ne. Ne želim ništa o njoj da kažem. Imam i ja žensko dete. Nek je ona živa i zdrava - bilo je sve što je želela da kaže Slavica.

Autor: D. Tanasijević