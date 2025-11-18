USTRUČAVAMO SE ZBOG TEBE! Teodora bez blama hoće da LEGNE U KREVET SA FILIPOM pored Bebice! (VIDEO)

Haos u spavaćoj sobi.

Teodora Delić došla je do Bebice i rekla mu da ne može da joj zabrani da spava sa Filipom Đukićem u krevetu pored njega.

- Što bih ja bežala od tebe - rekla je Teodora.

- Ti ležiš pored mene sa novim dečkom, samo stavi prst na čelo i razmisli - naveo je Bebica.

- Mešaš mi se i vređaš me, tebi je najbitnije da mi ne spavamo tu - rekla je Delićeva.

- To je bolesno, neću da spavate pored mene - ponavljao je Bebica.

- Šta te boli k*rac, ja nemam pravo da nastavim dalje. Neće ti pomoći, ovim stvarima možeš samo da mi se zgadiš, ne možeš da sprečiš ništa - istakla je Teodora.

- Mi se kočimo ovde i ustručavamo zbog njega - rekla je ona.

