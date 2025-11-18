PROBIO SAM JE, MORAO SAM DA SE DOKAŽEM POSLE CRNCA! Taki Marinković urnisao preljubnicu Teodoru Delić: Filip će joj dati HOKLICU, a onda IDE NIZ VODU!

Domaća javnost šokirana je postupkom Teodore Delić, koja je dva dana posle veridbe s Nenadom Macanovićem Bebicom, s kojim je dve godine bila u vezi, učinila preljubu i završila s Filipom Đukićem.

Delićeva ne bira sredstva kojima ovih dana pred celom nacijom ponižava doskorašnjeg verenika, a sada se za naš portal oglasio Taki Marinković koji je prokomentarisao Teodorine sukobe sa njegovom naslednicom Majom Marinković, i to oko Filipa Đukića.

- Ona je Majin fan! Uvek me je ispitivala gde je Maja radila ovo, ono... Znate da su svi u kući iskompleksirani na Maju. Maja i Filip su drugari dugi niz godina, tako da to nema veze. Ljubomorni su što se Maja i Filip dobro slažu - kaže za Pink.rs Taki, koji je prokomentarisao ćerkinu izjavu da je on Teodoru probio.

Podsetimo, dugo se spekulisalo o prirodi odnosa Teodore i znatno starijeg Takija.

- Ne bih da veličam sebe, ali to je tačno. Nisam ni znao ko je ona... Kada sam je upoznao bila je nebitna. Čim se slikala sa mnom pojavila se u medijima! Ne bi ušla u "Elitu" da nije bilo mene. Probio sam je, pa nego! Ja sam mnoge probio, ne samo nju... To probijanje je bilo mučno (smeh). Posle crnca teško se dokazati, ali nije ni svaki crnac crnac, ima i nas belaca što smo crnci - u svom stilu poručio je Taki.

Na pitanje kako komentariše sve kroz šta prolazi Bebica rekao je:

- Kad je budala! Tri godine je tamo, decu ne pominje, plače zbog Teodore budale! Plakao je i zbog Miljane. Ne može da mi dođe do glave da više voli nju nego decu - poručio je Taki, koji smatra da Teodora neće biti u vezi sa Đukićem, već da će samo biti intimni.

- Filip je sam rekao da ove godine neće da ulazi ni u šta ozbiljno ni sa jednom devojkom jer to njega guši. Filip je namazan, biće hoklica dva-tri puta i ide niz vodu - predviđa Taki.

Autor: D. Tanasijević