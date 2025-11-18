Pogledajte kako je Aneli krvnički napala Asmina: Skočila kao furija, pa ga udarala iz sve snage gde je stigla! (VIDEO)

Učesnica "Elite" Aneli Ahmić prošle noći priredila je nezapamćeni skandal!

Naime, Aneli je ubrzo nakon što je u "Elitu" ušla Hana Duvnjak, verenica njenog sestrića Neria Borisa Ružanjija, uputila uvrede i provokacije, a potom demonstrativno napustila emisiju i otišla u Kuću odabranih. Ubrzo je u Kuću odabranih došao njen bivši muž Asmin Durdžić, ne bi li je smirio, međutim sve je pošlo po zlu.

- Ti nisi za ovo kriva, izađi i odbrani se, ja znam što te Sita ucenjuje, ali reći ću ja to, ti se smiri i ustani i vrati u emisiju - pokušao je Asmin da je umiri, međutim Aneli je skočila kao oparena i, uprkos tome što je to strogo zabranjeno, prva fizički nasrnula na njega!

Aneli je skočila kao furija i krvnički napala Asmina - udarala ga je gde je stigla, dok je Durdžić sve vreme spuštao glavu i pokušavao da se odbrani od njenih udaraca. U jednom trenutku uspeo je da je uhvati za ruku ne bi li neutralisao njen fizički nasrtaj i pokušao da je umiri, a takođe dodatno ju je zaštitio budući da je video šta je u tom trenutku imala u ruci.

Pogledajte:

Autor: pink.rs