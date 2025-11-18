AKTUELNO

TRK NA PINK: Počinje Igra istine u Eliti!

Vreme je da maske padnu!

Veliki šef poslao je takmičarima ''Elite 9'' pismo na kućnu adresu i obavestio ih da će upravo početi još jedna Igra istine u Eliti, a kakav će ishod biti, ostaje da pratimo.

- Draga Elito, vreme je za igru istine. Neka ovog puta igru započne Hana, a na svima vama je da ovog puta odgovorite što interesantnije. Neophodno je da svi budete iskreni i napominjemo da je igra istine u dnevnom terminu i da teme moraju da budu zanimljive. Pozdrav, Veliki šef - glasilo je pismo.

