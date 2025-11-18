PREOKRET! Luka stavio definitivnu tačku na odnos sa Aneli, pa joj najavio TUŽBE! (VIDEO)

Ovo niko nije očekivao!

U toku je "Igra istina", a Hana Duvanjak je prva postavila pitanje za Maju Marinković.

- Kako to da si tako brzo pristala da mi budeš kuma na svadbi? - pitala je Hana.

- Nerio mi je rekao da Hana obožava mene i Uroša. Milan mi je rekaod a ti želiš da ti budem kuma, a kumstvo se ne odbija. On je pravi borac i uvek ću podržavati pravu ljubav! Biću najveselija kuma. Luka, pirtanje za tebe - rekla je Maja.

- Malo si se zbunila - rekao je Luka.

- Kakva je tvoja situacija sa Aneli nakon svega i da li ste se pormirili?- pitala je Maja.

- Od dana kad je rekla da sam je tukao sam stavio tačku i ne može ništa biti između nas. Ne zanima me nijedna druga devojka i tako će ostati do kraja, biću uz nju. Imam mnogo pitanja oko kojih razmišljam zašto ona to radi. Nećemo više ulaziti ni u kakav odnos, ne postoji jedna šansa. Ako sam prešao preko pogleda i dopisivanja sa bivšim verenikom, ali preko laži neću. Tužiću i nju ako treba jer govori da sam je tukao, a nije istina. Ona je bila na TikToku kad je taj Robin pisao i prijavilo ga je mnogo ljudi gde je pričao da sam je tukao, a ona je rekla da je od tobogana. 15 dana pred ulazak se otvorio profil. Ja ne mogu da pričam sa devojkom jer ona sa Robin Hudom šalje glasovne oko Asmina. Taj Robin mene nije zapratio, ona meni nije verovala - rekao je Luka.

Autor: A.Anđić