Skandalozna veza o kojoj je brujao Balkan! Teodora dva dana posle veridbe PREVARILA Bebicu s Đukićem, a ovako je izgledala njena afera s nekoliko DECENIJA STARIJIM Takijem! (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Teodora Delić šokirala je domaću javnost kada je samo dva dana nakon što je Nenadu Macanoviću Bebici, s kojim je bila dve godine u vezi, rekla "da" i pristala da se uda za njega, završila u krevetu Filipa Đukića.

Njih dvoje su razmenjivali nežnosti u izolaciji, a njen postupak izazvao je mnoštvo komentara na društvenim mrežama, gde se više nego ikada pre polemiše i o njenim pređašnjim ljubavnim izborima i aferama.

Foto: Instagram.com

Najzapaženija je bila svakako ona sa znatno starijim Takijem Marinkovićem, ocem Maje Marinković, koji kaže da ju je "probio". Podsetimo, kada je Teodora ulazila u "Elitu 7", Taki je bio taj koji ju je dovezao u karantin i ispratio u rijaliti, a Delićeva je u rijaliti ponela i uspomene koje je sećaju na dane koje je provela sa nekoliko decenija starijim Takijem.

Foto: PINK.RS/D. TANASIJEVIĆ/TV PINK PRINTSCREEN/Pink.rs/Z. Veljković

Iako Teodora nikada nije priznala da je bila sa Takijem u emotivnoj vezi, on je u mnogo navrata jasno insinuirao da je sa mlađanom Delićevom bio intiman, a njihove zajedničke fotografije mnogo govore o njihovoj bliskosti i prisnosti.

Video: privatna arhiva

Njih dvoje se nisu razdvajali - išli su zajedno na bazene, restorane, u noćne izlaske i na putovanja, a svima je sve o njima postalo jasno kada su u javnost isplivale paparaco fotografije na kojima ga Teodora bez blama liže, ali i one na kojima se ljube pred svima.

Taki je potvrdio da je on taj koji je probio Teodoru.

- Ne bih da veličam sebe, ali to je tačno. Nisam ni znao ko je ona... Kada sam je upoznao bila je nebitna. Čim se slikala sa mnom pojavila se u medijima! Ne bi ušla u "Elitu" da nije bilo mene. Probio sam je, pa nego! Ja sam mnoge probio, ne samo nju... To probijanje je bilo mučno (smeh). Posle crnca teško se dokazati, ali nije ni svaki crnac crnac, ima i nas belaca što smo crnci - u svom stilu poručio je Taki za Pink.rs.

Autor: pink.rs

