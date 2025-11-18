AKTUELNO

NERIO I HANA U STRAHU ZBOG SITE! Asminu se okreće želudac na Aneli, vratile mu se sve slike iz prošlosti: Gadi mi se, fuj! (VIDEO)

Prisetio se svega!

U toku je "Igra istina", a Ivan Marinković postavio je pitanje za Asmina Durdžića.

- Kako je prošla noć u Izolaciji? - pitao je Ivan.

- Jutros sam prvi put rekao do Aneli, a imao sam osećaj da ležim sa njom u stanu. Bilo mi je katastrofa, kao da su po meni išli mravi, pacovi... Shvatio sam da ja nju opšte ne mrzim, ona mi se gadi! Molim Boga da što pre izađem iz izolacije. Ne mogu da gledam da je neko gazi i da plače. Nisam takav čovek. Ja nagazim, ali se odmah pokajem. Toliko mi se gadi da ne znam da li ću moći da spavam noćas. Sve mi se vratilo u glavi, ne znam ni kako ću u vezi deteta sa njom. Fuj! Mislio sam da ću moći sa njom da budem prijatelj, ali ne mogu. Vas dvoje ste pričali sve što vam se dešavalo, kako planirate život nakon rijalitija i da li ste svesni da vam kreće pakao nakon rijalitij? - pitao je Asmin.

- Svestan sam ja da će ona nastaviti neke stavri, a sad sam shvatio da je pojačala i da neće stati. Ne znam kako ćemo se otarasiti nje, ali verujem da ćemo da uspemo - rekao je Asmin.

- Postoji i druga država, mi smo toga svesni - rekla je Hana.

- Dačo da li ti imaš simpatiju u ovoj kući? - pitala je Hana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

