Klupko se odmotava! Hana otkrila istinu od odnosu Site i Ines, evo da li su se povađale zbog Neriovog oca (VIDEO)

Istian izlazi na videlo!

U toku je "Igra istina", a Ivan Marinković postavio je pitanje Hani Duvanjk.

- Pričali smo o odnosu tvoje tetke Ines i Site, Nerio to nije umeo da objasni, pa ako možeš ti da objasniš zbog čega su se posvađale - rekao je Ivan.

- Počelo je pre nego što sam se ja rodila. Tetka je držala kafić, a tu je bio njegov otac i njen momak. Nije zbog Borisa nego zbog tog drugog momka. Oni su se prvi put zakačile tad. Počelo je onda zbig para, pa zbog prolaza kroz našu kuću. To je sve počelo pre 23 godine. Sve je bilo u redu nekih 4 meseca, pa je ona izbio haos i Nerio je bio zatvoren zbog toga. Asmine, možeš li da kažeš ko ti se javio pošto napolju kruži da sam ti ja slala da objaviš papir - rekla je Hana.

- Bio sam sa Aneli dok je ona nagovarala Nikicu da te gurne trudnu. Sita kad naredi nešto Siti ona to mora da uradi. Bebica je mala maca za Nikicu koliko je zaljubljen u Situ. Ti se meni nikad nisi javila, nego Ines. Meni se tad javljalo pola Dubrovnika, samo njima niko ništa nije smeo ništa da kaže zbog brata. Ja sam veći rat vodio sa Sitom i Groficom nego sa Aneli. Majo, što tebe toliko zanima odnos Aneli i Luke? - pitao je Asmin.

- Zanima me baš, u rijalitiju sam. Hoću sve da komentarišem i sve mi je zanimljivo - rekla je Maja.

Autor: A.Anđić