AHMIĆI SU GA UNIŠTILI: Hana o glasinama da je Nikica nestao! Mina izgorela od ljubomore na Sofiju, tenzija na vrhuncu (VIDEO)

Au!

U toku je "Igra istina", a Milena Kačavenda postavila je pitanje za Hanu Duvnjak.

- Jutros si rekla da se zna gde je Nikica i da izgleda katastrofa, mene zanima da li je neko od Ahmića sa njim u kontaktu i da li viđa dete? - pitala je Milena.

- Nije se znalo gde je. Decu ne viđa jer su deca sa Sitom u Sarajevu. Znam gde radi, ali mislim da je otišao sa glavom i mislim da nije u odnosu sa Ahmićima jer su ga uništili kao i ostale. Poznata je po tome da ne da očeivima da viđaju decu. Anastasija šta si pričala za mene? - pitala je Hana.

- Rekla sam da si radila u kafiću, a za drogiranje je druga priča. Imam proverene informacije, niste ni vi nevini. Zašto si plakala sinoć u pušioni - rekla je Anastasija.

- Ja plačem isključivo kad pobesnim, a ovde ne mogu drugačije da iskalim svoj bes. terza da li iskazuješ poštovanje Mini tako što dobacuješ bilo šta Sofji? - pitala je Teodora.

- Ja sa njom ne komuniciram. To je moja bivša devojka sa kojom nisam godinu i po dana. Ja sam ovde pokazao da me niko drugi ne zanima. Sofija, da li si ti osetila sa moje strane da ja tebe muvam? - pitao je Terza.

- Nisam osetila nijednog trenutka ništa. Imali smo samo malu šalu kad si cedio veš sa Asminom i ne osećam ništa sa tvoje strane. Naša priča je davno završena - rekla je Sofija.

- Ja nisam rekla da je muvanje nego da je nepoštovanje! Ti si se ohladio - skočila je Mina.

Autor: A.Anđić