JA NEMAM NIŠTA PROTIV NJIHOVE LJUBAVI! Aneli odlučila da ne ide protiv Neria i Hane, pa ponovo udarila na njene zube (VIDEO)

Ne zna gde udara!

Aneli Ahmić došla je u Pab kod Lepog Miće i Luke Vujovića kako bi sa njima porazgovarala o Neriu Ružanjiju i Hani Duvanjak.

- Razmišljala sam dok sam ležala, ja nemam ništa protiv njihove ljubavi. Ja znam samo zašto Sita nije bila za nju. Da li se devojka promenila ja ne znam. Meni je bilo žao kad je vidim onakvu. Ja ne želim da se petljam zbog Neria - rekla je Aneli.

- Juče si loše postupila kad si juče rekla za zube - rekao je Luka.

- Ja znam zbog čega su njeni zubi...Ja sam ovde u situaciji gde sam sa svih strana u sukobu i još vidim Neriovu ženu na vratima. Ne bih se čudila da vidim sutra brata rođenog - rekla je Aneli.

- Ti si dobro znala sa kim se svađaš i sa kim ulaziš u problem - rekao je Mićo.

- Mene je najviše zabolelo kad je mala ušla i kad su svi: "Sad ćeš videti" - rekla je Aneli.

- Istina uvek pobedi! - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

