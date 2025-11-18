Pokazala ljubomoru?! Aneli ispitala Asmina o devojkama, on pokušao da sklopi dogovor o viđanju Nore (VIDEO)

Posle mnogo vremena razgovarali!

Aneli Ahmić prišla je kod Asmina Durdžića kako bi sa njim porazgovarala o sukobima koji se danima dešavaju.

- Ajde nabavi šapanjac i to je naša tajna - rekla je Aneli.

- I da ga popijemo posle žurke - rekao je Asmin.

- Što ne spustiš loptu sa mnom? - pitala je Aneli.

- Ajde hoću, ali da pričamo o lepim stvarima. Ne želim o rijalitiju i o prošlosti. Možemo pričati o tome šta ćemo večeras - rekao je Asmin.

- Što ti ne kažeš da hoćeš stati iza mene? Što ne moraš vređato? - pitala je Aneli.

- Nemoj prva ništa raditi i onda ću uvek stati iza tebe - rekao je Asmin.

- Je l' ti bilo drago kad sam skočila na tebe? - pitala je Aneli.

- Setio sam se svega kako si nekad skakala - rekao je Asmin.

- Nisam. Još jednom mi spomeni oca i ja ću te udaviti - rekla je Aneli.

- Neću više - rekao je Asmin.

- Gde si išao sa jaknom? - pitala je Aneli.

- Išao sam sa jednom devojkom šetati - rekao je Asmin.

- Je l' ti se sviđa neka devojka? - pitala je Aneli.

- U vezi sam sa jednom devojkom - rekao je Asmin.

- Gde vodi ta ljubav? - pitala je Aneli.

- Išao sam razmipljati, ni sam ne znam o čemu - rekao je Asmin.

- Kad bi samo jednom bio iskren - rekla je Aneli.

- Hoćemo spojiti krevete - rekao je Asmin.

- Voleo bi ti... Što ne priznaš da ti je drago što si sa mnom u Izolaciji. Je l' treba Nora da gleda kako tražiš DNK? - rekla je Aneli.

- Ne treba - rekao je Asmin.

- Ja sam jutros o Nori razmišljala šta ona radi dok ti i ja ležimo na podu, a nekad smo živeli svo troje azjedno - rekla je Aneli.

- To je prošlost. Moja mama je zvala tvog brata da uzme Noru, a ona nije dala - rekao je Asmin.

- Ja sa Ićom nisam bila u nekom kontaktu. Kada je Nora rekla da voli i Luku, on joj je rekao neka voli, da mora da voli i tatu i sve. Znaš ti kakav je Ićo. Lažno si me štitio Asmine! -rekla je Aneli.

- Uvek si govorila da je lažno! - rekao je Asmin.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić