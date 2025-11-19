AKTUELNO

OSTALA SAM BEZ SVIH STVARI: Bivša učesnica Elite 9 urnisala aljkave cimerke! Otkrila sve TAJNE iz Bele kuće (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: RED TV Printscreen ||

U emisiji "Pitam za druga" voditelji Anastasija Buđić i Stefan Milošević Panda ugostili su bivšu učesnicu Elite 9, Petju Bogdanovu, suprugu Hasana Dudića, Natašu i taksistu Mikija Dudića, Dušana Petrovića.

Bivša učesnicaa Elite 9, Petja Bogdanova progovorila je o svom učešću u Beloj kući, pa se ubrzo osvrnula na svoj odnos sa Saletom Luksom.

- Ja sam takva, kakva sam. Ja se ne svađam i ne vređam. Nisam neko ko se folira i tako sam htela da ostane. Ja pričam engleski, italijanski, bugarski, ali srpski ne, pa mi je bilo teško zbog drugih Elitara.

Ona je nedavno doletela avionom iz Bugarske, prilikom čega su joj izgubljeni koferi.

Foto: RED TV Printscreen

- Pojma nemam gde mi je kofer, bukvalno sam ostala bez stvari. Nemam ništa od garderobe, osim jedne torbice - rekla je Petja, pa se osvrnula na odnos sa Saletom Luksom:

- On mi se stvarno sviđao, ali ja sam rekla na početku da neću da imam vezu i se*s u rijalitiju. On je pokazao svoj lice gde nije isti. On je mnogo pametan, ali ne pokazuje tu stranu, nego pokazuje vulgarnosti i spovanje. On mi je rekao da mnogo želi decu, a mislim da mu nije bitno koju će ženu da ima - zaključila je, pa se osvrnula na higijenu bivših cimera:

Foto: RED TV Printscreen

- Prvu nedelju mi je bilo mnogo teško. Mi smo ušli u čisto, ali vi ne znate to. Tamponi pobacani po kupatilu...Piješ vodu i šolju ostaviš na stolu. Imaju ljudi koji samo čiste i ljudi koji samo prljaju. Ja sam čistila, a onda sam videla da nemaju poštovanje prema mom čišćenju. Srećna sam što sam bila deo rijalitija! - rekla je Petja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić

