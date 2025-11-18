KAD SMO STIGLI NA ADRESU POZVALA ME KOD NJE! Stariji muškarac progovorio o AFERI sa Teodorom Delić: Evo da li je i TADA radila Bebici iza leđa (VIDEO)

U emisiji "Pitam za druga" voditelji Anastasija Buđić i Stefan Milošević Panda ugostili su bivšu učesnicu Elite 9, Petju Bogdanovu, suprugu Hasana Dudića, Natašu i taksistu Mikija Dudića, Dušana Petrovića.

Taksista Mikija Dudića, Dušan Petrović, progovorio je o svom poznanstvu s Teodorom Delić i aferi koju su imali, dok se supruga Hasana Dudića, Nataša osvrnula na njeno ponašanje u rijalitiju, posebno nakon što je Nenadu Macanoviću Bebici okrenula leđa samo nekoliko dana posle veridbe i preusmerila se ka Filipu Đukiću.

- Posle nekog kratkog peha zdravstvenog sam stala na noge. Ja Zlatu znam kao kraljicu i ženu koju obožavam. Hasan je na nekoj injekciji i zato nije danas ovde. Rekao je da može da se uključi na video-poziv. Više je kompatibilan Dušan da priča o Mikiju kao njegov taksista i prijatelj. Ja mogu da pričam kao žena njegovog oca i kao osiholog i socijalni radnik. Miki je jako vaspitan dečko i kulturan momak koji ne voli svađe. On se Kačavendi izvini za to što je uradio. On ne voli da vređa i ne znam šta mu je ta rečenica trebala. Ja ni ne znam šta je Pera Žilica. On Zoricu zaista poštuje. I meni kad bi neko stavio palačinke na sto ja bih se poslužila. Sve mi diraj, ali nemoj decu! On je tu skočio. On ima jako dobru decu i jako dobru bivšu suprugu. Bebica je jedan mučenik unutra. Njemu je mama Miljana. On treba umesto svoje ikone da stavi Miljanu koja ga je probila. Ova devojka što je sa njim, ono je žalosno. Mislim da Dušan zna neke stvari bolje, za mene je ona jedna uličarka. Ja mngoo ljudi poznajem i od svakoga nešto čuješ. Ako je ona sa 15 ili 16 godina krenula u onaj svet... Žalosno! - rekla je Nataša.

- Ja mislim da ona nije uličarka. Ona ne da na sebe, ona je do krajnje granice svoja! Ona ima šta da kaže i pokaže. Ona je ušla kod mene u taksi kao stranka i tu smo popričali. Ona ima mnogo iskustva i zato može da parira njima. Ona ume da razgovara sa ljudima, ali sasluša i druge. Mi smo se upoznali 2021. godine. Kad smo došli na adresu, ona sedi i ne vadi novčanik. Gledala je u mene i govori: "Može još jedan krug". Kad smo stigli ponovo na adresu ona je izvadila pare i častila me i pozvala kod nje na piće. Ja nisam ni znao da je ona bila u rijalitiju. Ona me sačekala da se parkiram i otišli smo gore. Ona je donela času i nasula piće. Ja sam popio piće i morao sam da idem u Čačak na vožnju, a ona me pitala: "Hoćeš li da se vratiš", pa je otišla sa mnom. Jako je prijatan osećaj. Išli smo do Čačka - rekao je Dušan, pa dodao:

- Ja sam mog drugara odvezao, pa smo se vratili za Beograd. Onda smo došli do trenutka da vidimo šta ćemo dalje. Oko tri smo se videli, njega sam pokupio oko šest i vratili smo se... Ona je rekla da sam joj se svideo zbog priče. Ja sam joj rekao da odluči i ona je onda rekla: "Čućemo se sutra". Ja sam znao šta sam ja, a ona je znala šta je ona. Ona me pozvala i rekla da dođem u devet kod nje, u devet ujutru. Ona je sišla po mene i popili smo kafu. Ona mi je rekla tad: "Od sad samo ozbiljno". Od tad je nisam dodirnuo. Ja nisam ni hteo da imamo nešto intimno, nisam na tome bazirao priču. Sve što je bilo, bilo je spontano. Samo smo se ljubili. Ja sam oženjen i imam porodicu i meni je to na prvom mestu. Moja žena zna da ja nju volim, a sve ovo... To su neke iskrice koje se dese. Svima nama se to dešava! - rekao je Dušan, nakon čega je otkrio kada se poslednji put video sa Teodorom:

- Kad je izašla iz Elite 8 tad sam je video, ja sam nju odvezao kao taksista. Ne verujem da Bebica zna. Mislim da ona nije od te vrste koje vole tračeve - rekao je Dušan.

- To je užaš, ona je za mene devojka niskog morala! - ubacila se Nataša.

