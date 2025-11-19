AKTUELNO

Domaći

KARAMBOL! Aneli razbacala Luki sve stvari i obratila se Kariću u kameru, on pukao od besa: Zaljubljena si u Stefana, spavala si sa njim, a i sad da te pozove... (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Luka Vujović i Aneli Ahmić žestoko su zaratili u pabu "Prijatelji", a ona je poludela i odlučila da mu pobaca sve kačkete koje ima.

- Odjednom ti je ljubav nestala? Gde ti je ljubav nestala? Sad ću da ti pobacam sve kačkete - govorila je Aneli.

- Što radiš to? Je l' sam te tukao? Javno ćeš da se izviniš - rekao je Luka.

- Ma ti ćeš da mi kažeš. Sve kačkete ću da pobacam. Gde ti je ljubav nestala? - nastavila je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

- Tamo kad si rekao da sam te tukao - rekao je Luka.

- Je l' ti to od Karića kačket? Pozdrav za Stefana - dodala je Aneli.

- Je l' to mene provociraš? - pitao je Vujović.

- To je moj drug - dodala je ona, a onda i uzela Luki kačket koji mu je dao Karić i rekla da je njen.

- Kad se vidiš sa Stefanom neka ti da kačket, a ovo je dečko meni poklonio. Zaljubljena si u Stefana, spavala si sa njim i sad da te pozove spavala bi sa njim - nastavio je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

