Najbolniji udarac za Majin ego: Svim silama pokušala da ponizili Teodoru, Đukić doneo ključnu odluku! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo je poslednje što je želela da čuje!

Filip Đukić otišao je u pušionicu kod Teodore Delić, a Maja Marinokvić stigla je brzo sa njim kako bi nastavila da provocira.

- Teodora me zanima - govorio je Filip.

- Umešao si se u veridbu - dodao je Uroš.

- Nema veze, Fićo - rekla je Maja.

- Bebice, makar si je skinuo s k*rca - govorio je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja i da ne budem sa Filipom sa njim nikad neću biti - pričala je Teodora.

- Majo, maltretiraš ga i on neće da bude sa tobom

- Filipe, da li želiš da budeš sa Majom? - pitala je Miljana.

- Ne - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li želiš da budeš sa Teodorom? - pitala je Miljana.

- Da - odgovorio je Đukić.

- Slobodan je dečko može da radi šta hoće - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Razočarao si me kao čovek. Ona te navlači kao konja, a ja se ovde borim za tebe. J*bem te usta, a ti razmišljaj sutra - govorio je Terza.

- Tvoja drugarica razume tvoje požude - govorila je Maja.

- Ne, mene samo Teodora zanima - rekao je Filip.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

