Najbolniji udarac za Majin ego: Svim silama pokušala da ponizili Teodoru, Đukić doneo ključnu odluku! (VIDEO)

Ovo je poslednje što je želela da čuje!
Filip Đukić otišao je u pušionicu kod Teodore Delić, a Maja Marinokvić stigla je brzo sa njim kako bi nastavila da provocira.
- Teodora me zanima - govorio je Filip.
- Umešao si se u veridbu - dodao je Uroš.
- Nema veze, Fićo - rekla je Maja.
- Bebice, makar si je skinuo s k*rca - govorio je Uroš.
- Ja i da ne budem sa Filipom sa njim nikad neću biti - pričala je Teodora.
- Majo, maltretiraš ga i on neće da bude sa tobom
- Filipe, da li želiš da budeš sa Majom? - pitala je Miljana.
- Ne - rekao je Filip.
- Da li želiš da budeš sa Teodorom? - pitala je Miljana.
- Da - odgovorio je Đukić.
- Slobodan je dečko može da radi šta hoće - rekla je Teodora.
- Razočarao si me kao čovek. Ona te navlači kao konja, a ja se ovde borim za tebe. J*bem te usta, a ti razmišljaj sutra - govorio je Terza.
- Tvoja drugarica razume tvoje požude - govorila je Maja.
- Ne, mene samo Teodora zanima - rekao je Filip.
Autor: A. Nikolić