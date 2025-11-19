Najbolniji udarac za Majin ego: Svim silama pokušala da ponizili Teodoru, Đukić doneo ključnu odluku! (VIDEO)

Ovo je poslednje što je želela da čuje!

Filip Đukić otišao je u pušionicu kod Teodore Delić, a Maja Marinokvić stigla je brzo sa njim kako bi nastavila da provocira.

- Teodora me zanima - govorio je Filip.

- Umešao si se u veridbu - dodao je Uroš.

- Nema veze, Fićo - rekla je Maja.

- Bebice, makar si je skinuo s k*rca - govorio je Uroš.

- Ja i da ne budem sa Filipom sa njim nikad neću biti - pričala je Teodora.

- Majo, maltretiraš ga i on neće da bude sa tobom

- Filipe, da li želiš da budeš sa Majom? - pitala je Miljana.

- Ne - rekao je Filip.

- Da li želiš da budeš sa Teodorom? - pitala je Miljana.

- Da - odgovorio je Đukić.

- Slobodan je dečko može da radi šta hoće - rekla je Teodora.

- Razočarao si me kao čovek. Ona te navlači kao konja, a ja se ovde borim za tebe. J*bem te usta, a ti razmišljaj sutra - govorio je Terza.

- Tvoja drugarica razume tvoje požude - govorila je Maja.

- Ne, mene samo Teodora zanima - rekao je Filip.

Autor: A. Nikolić