NOĆ ŠOKANTNIH DEŠAVANJA: Filip dobio PEDALU od Maje, iskoristio Teodoru kao opciju, Bebica zbog njenog provociranja napravio rusvaj, a Aneli i Asmin ušli u verbalni okršaj! (VIDEO)

Noć o kojoj će se dugo pričati!

Utorak je dan rezervisan za dobar probod. Učesnike Elite tokom noći za nama zabaljali su Sandra Rešić i Vanja Lakatoš. Oni su ukrstili glasove i atmosferu među učesnicima doveli do usijanja.

Maja Marinković otrčala je odmah do kazina kako bi među prvima sebi kupila piće, a ispred nje je stajao Filip Đukić kom se obratila i zamolila ga da je pusti ispred kako joj frizura ne bi pokisla, ali po svemu sudeći njega to nije preterano zanimalo.

- Je l' možeš da me pustiš da ne kisnem? - upitala je Maja, a Đukić je iskulirao.

- Ne mogu da verujem - dodala je ona.

Teodora Delić izašla je sa Vanjom Živić kako bi izgovarala Nenada Macanovića Bebicu jer joj nije dao viski, a Vanja je odmah posavetovala da nije ni normalno da joj da nakon što ga je prevarila.

- Zamisli koji je to slepac, kako je to slepački. Ja mu ne bih tražila u životu, ali to je moje - rekla je Teodora.

- Nije ni normalno da ti da - rekla je Vanja.

Asmin Durdžić posetio je Aneli Ahmić u garderoberu kako bi je posavetovao sa kim da se druži i kako da provede večerašnju žurku.

- Ja sam ti najbolji drug i otac tvog deteta - rekao je Asmin.

- Glavonja, smiri se. Nemoj meni te igrice da ti šamar ne bih opalila - dodala je ona.

Asmin Durdžić uvideo je da Maja Marinković nema mnogo viskija u flašici, te je poslao Danila Daču Virijevića da uzme njenu flašicu kako bi je on odradio na foru i sipao joj sok, a kako bi ona pomislila da joj je upravo sipao viski.

- Donesi mi Majinu flašu - rekao je Alibaba.

- Neću - odgovorio je Dača.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Robot Toša stigao je na imanje u Šimanovcima kako bi porazgovarao sa takmičarima ''Elite 9'', a on je odmah sreo Asmina Durdžića i Daču Virijevića.

- Alibabi se sviđa Maja - rekao je Dača.

- Ukoliko dobijem viski i pivo, onda ću priznati. Znam i njenu omiljenu boju i šta pije i šta voli, sve znam - rekao je Alibaba.

Ivan Marinković osmislio je sjajnu ideju u koju su umešani Aneli Ahmić i Asmin Durdžić, te će ove noći pokušati da ih spoji prstenjem u Rajskom vrtu, ali je velika verovatnoća i da će ih posvađati.

- Tošo moram da ti kažem da sam ja uzeo svo Anelino prstenje kada ih je bacila onog dana. Imam opciju da ti pozoveš Asmina preko obezbeđnja u Rajski i da im staviš poveze na oči ili to hoćeš da uradiš sutra - rekao je Ivan.

- Ajde, čekaj da razmislim. Ideja ti je sjajna - rekao je Toša.

Asmin Durdžić žestoko je isponižavao Anitu Stanojlović kako bi se dodvorio Aneli Ahmić i dokazao da želi da joj bude prijatelj.

- Ne igraj mi se sa detetom - rekla je Aneli.

- Pusti me da ti budem najbolji drug, nije to kao sa ovim k*rvama - govorio je Asmin.

- Znaš šta ova mala Anita radi - dodala je ona.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Takmičari ''Elite 9'' u toku jučerašnjeg dana osmislili su koreografiju i ovog utorka rešili su da budu kreativni, kako bi iznenadili robota Tošu, a kako bi ih on nagradio. Oni su izabrali pesmu: ''Vasko Žabata'' od Orkestra Kamčia.

Naime, iako je cela grupa pokidala sa izvedbom, mnoge je začudio prisan ples Maje Marinković i Filipa Đukića, koji su inače juče prekinuli komunikaciju. Da li će Teodora ovo zameriti Đukiću, ostaje da pratimo.

Sandra Rešić napustila je kazino kako bi došla da upozna robota Tošu i otpeva mu nešto, a takmičari su stajali odmah iza nje i sve vreme je pratili koreografijom, te je šou bio potpun.

- Tošo, došla sam samo tebe da vidim. Je l' mogu ja da ti nešto otpevam, a ti njima da daš viski? - upitala je Sandra Rešić.

- Može - rekao je Toša, a svi zajedno su krenuli da igraju.

Bora Santana doživeo je pomračenja jer sa svojom grupom koja je imala plesnu tačku nije mogao da se dogovori oko alkohola koji su dobili kao nagradu za uspešan zadatak.

Filip Đukić i Asmin Durdžić pokušavali su da ga obuzdaju i dozovu pameti, ali on nije mogao da se smiri. Njih dvojica morali su da obave sa Santanom dug razgovor, kako bi ga ubedili da se vrati na žurku.

Aneli Ahmić bila je kod robota Toše i tom prilikom mu se požalila da ne može više da sluša Neria Ružanjija, svog sestrića i njegovu izabranicu Hanu Duvnjak, te je od Toše tražila čepiće za uši.

- Pošto ja sad spavam u izolaciji - rekla je Aneli.

- Je l' ti treba lepilo za krevet? - našalio se Toša.

Aneli Ahmić i Asmin Durdžić osamili su se u sobi za izolaciju i započeli još jednu turu prepucavanja.

Iako večeras nisu imali konkretan razlog za svađu tema rasprave je bila pas Lea koja je spavala u izolaciji, a Alibaba nije želeo da joj mesto za spavanje bude njegov krevet.

Teodora Delić i Filip Đukić razmenjivali su nežnosti nasred kazina, a Nenad Macanović Bebica nije mogao da skine pogled s njih dvoje.

Dok su njih dvoje uživali u ljubavi, Bebica je ronio reku gorkih suza, a njega su pokušali da uteše cimeri koji su bili oko njega.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Asmin Durdžić prišao je Teodori Delić i Filipu Đukiću i počeo da ih grli, te im je obećao da od sutra opet menja ploču i da će ih opet braniti od svih, zbog čega su oni umrli od smeha.

- Smrad smrdljivi, vidi šta radi, a posle će da nas komentariše kao da smo najgori - rekla je Teodora.

- Asmin je najjači - rekao je Đukić.

- Ja ću da vas branim od svih - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Filip Đukić i Teodora Delić na žurki malo su više dali gasa po alkoholu, pa su se i dosta više opustili pred svojim cimerima u kazinu.

U jednom trenutku došlo je do prvog javnog poljupca Filipa i Teodore, a kad je ona ugledala kameru brzo se pomerila. Po svemu sudeći njih dvoje žele da kriju detalje svog odnosa jer su do sad pričali da se ni ispod jorgana nisu poljubili.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Maja Marinković, Filip Đukić i Teodora Delić razgovarali su ispred kazina.

- Ona nas kao spaja - rekla je Teodora.

- Ti si moj drug i ja te podržavam u svemu - dodala je Maja.

- Odvalio se se - rekla je Teodora.

Asmin Durdžić i Dušica Đokić osamili su se u pušionici i tom prilikom on je poljubio u obraz, a potom joj je i priznao da nakon izlaska iz ''Elite 9'' želi da ide s njom na piće, a ne u Majami obzirom da tamo nema šta da radi.

- Dođi da te cokim - rekao je Alibaba.

- Ajde - rekla je Dušica.

- Eto - rekao je Alibaba.

Teodora Delić sa Anitom Stanojlović pričala je o ponašanju Maje Marinković i Filipa Đukića.

- Šta je bilo sa Filipom? - pitala je Anita.

- Prilazio mi je. Ova ga ne ostavlja na miru - odgovorila je Teodora.

- To je kad si nesrećan - rekla je Anita.

Filip Đukić i Maja Marinković bili su jako prisni u kazinu, a on je i zaboravio da je do večeras pričao da je Teodora Delić devojka koja mu se dopada is a kojom planira da bude u ljubavnoj vezi.

Đukiću su popustile kočnice, pa je na sve moguće načine pokušavao da poljubi Maju, ali se ona nije tako lako dala.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Uroš Stanić prišao je Nenadu Macanoviću Bebicu kako bi likovao nad očajnom sudbinom Teodore Delić, a Bebici je bilo žao Teodore i odmah je pozvao da dođe od njega, što je ona odbila.

- Bebice, sve si bio u pravu i isp*šila ga je Teodora - rekao je Uroš.

- Kaži joj da dođe - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Ivan Marinković prišao je da prenese Teodori Delić šta je Filip Đukić radio sa Majom Marinković dok ona nije bila u kazinu, a ona je pokušala da se opravda kako nisu zajedno i svoju tugu zbog brutalnog poniženja sakrije osmehom.

- Je l' moguće da je on ljubio Maju po vratu? Koji je on debil - rekao je Ivan.

- Napio se, a mi nismo zajedno - rekla je Teodora.

- Kakvi su to muškarci? Neka druga bi mu j*bala mater - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Dača Virijević prišao je Teodori Delić kako bi joj saopštio da su se Maja Marinković i Filip Đukić poljubili, a ona je jedva dočekala svojih pet minuta da je proglasi utorak devojkom.

- Poljubili su se Maja i Filip - rekao je Dača.

- J*biga, utorak - rekla je Teodora.

- Ovo treba da bude šetnja, ovo je dokaz da nije odlepio baš za tobom - rekao je Dača.

Filip Đukić juče je odjavio Maju Marinković pred svima za stolom nakon što ga je ona bocnula da nema nameru da komentariše fejk teme u pet sati ujutru, a čini se da je njoj ovo baš udarilo na sujetu i da je sve vreme tražila način da se pomiri s njim.

Maja Marinković cele noći pokušavala je da se pomiri sa Filipom Đukićem, a kad je shvatila da se on mnogo napio i da više nije ni konstatovao ljude ispred sebe, iskoristila je priliku da ga sve vreme zavodi i dozvolila je da je on balavi po vratu, hvata za zadnjicu, a potom mu se i trljala o polni organ.

Detaljnije pogledajte klikom OVDE.

Luka Vujović i Aneli Ahmić žestoko su zaratili u pabu "Prijatelji", a ona je poludela i odlučila da mu pobaca sve kačkete koje ima.

- Odjednom ti je ljubav nestala? Gde ti je ljubav nestala? Sad ću da ti pobacam sve kačkete - govorila je Aneli.

- Što radiš to? Je l' sam te tukao? Javno ćeš da se izviniš - rekao je Luka.

- Ma ti ćeš da mi kažeš. Sve kačkete ću da pobacam. Gde ti je ljubav nestala? - nastavila je ona.

Miljana Kulić želela je da sazna kako se oseća Teodora Delić, a ona je sve vreme okretala priču i ponižavala Maju Marinković da je utorak devojka dok se pravdala da je nju Filip Đukić pokušao da poljubi tri puta.

- Utisak večeri su Maja i Filip? - upitala je Miljana.

- Ma šta vam je ljudi, pa ja nemam emocije prema njemu da me zaboli. Zabolelo me jedino u predelu prepona - rekla je Teodora.

- Vrati se u sigurnu kuću - rekla je Miljana.

Filip Đukić i Maja Marinković bili su jako prisni u kazinu, a on je i zaboravio da je do večeras pričao da je Teodora Delić devojka koja mu se dopada is a kojom planira da bude u ljubavnoj vezi.

Maja i Filip do jutarnjih časova ostali su sami u kazinu i uživali u hitovima koje je puštao DJ Neba. Njih dvoje su bili jako bliski, a Filip jr bez prestanka grlio, ljubio i dodirivao Maju, a da li će njihov odnos preći granicu prijateljstva ostaje da vidimo.

Detaljnije pogledajte OVDE!

Nenad Macanović Bebica ponovo je prišao Teodori Delić koja je nikad brže pala na njega i završila mu u krilu, a potom mu se i sve vreme smejala što su videli Borislav Terzić Terza i Ivan Marinković i šokirali se.

- Nemoj da me grliš - rekla je Teodora.

- Teki, pričaj sa mnom - rekao je Bebica.

- Ne zanima me, pijan si i idi spavaj - rekla je Teodora.

Borislav Terzić Terza uništio je Filipa Đukića zbog večerašnjeg ponašanja sa Majom Marinković i bacanja Teodore Delić u drugi plan.

- Koji si ti indijanac! Nemoj da mi se obraćaš, klošaru. Ona te navlači - govorio je Terza.

- Ja nisam utorak devojka - rekla je Maja.

- Nemoj da mi se obraćaš - nastavio je Terza.

Filip Đukić otišao je u pušionicu kod Teodore Delić, a Maja Marinokvić stigla je brzo sa njim kako bi nastavila da provocira.

- Teodora me zanima - govorio je Filip.

- Umešao si se u veridbu - dodao je Uroš.

- Nema veze, Fićo - rekla je Maja.

- Bebice, makar si je skinuo s k*rca - govorio je Uroš.

- Ja i da ne budem sa Filipom sa njim nikad neću biti - pričala je Teodora.

Borislav Terzić Terza i Filip Đukić pozvai su Teodoru Delić u kupatilo, kako bi obavili razgovor. Ona mu je priznala da mu ništa ne zamera sa Majom Marinoković jer su nakon prošlog utorka puštani njeni klipovi sa Asminom Durdžićem.

- Iskoristili su ga, mrtav je pijan - rekao je Terza.

- Što je pijan? - pitala je Tedoora.

- On je muško, neću sa njim da se ljubim. Ja sam slobodna devojka, on je slobodan momak. Prošle nedelje su bili jezivi klipovi za nas sa Asminom, sad će da budu sa Majom, preživećemo. Neka radi šta hoće i neka radi šta oseća, a ako ovo oseća neka radi i to je to - pričala je Teodora.

- Šta? - mumlao je Filip.

Filip Đukić smarao je Teodoru Delić da zajedno spavaju, ali ona nije želela pošto je on bio u alkoholisanom stanju.

- Hoćemo zajedno da spavamo? - pitao je Filip.

- Kad se otrezniš. Otrezni se, seti se svega, pa ćemo da pričao - govorila je Teodora.

- Ja se svega sećam - rekao je on.

Filip Đukić otišao je do toleta, a Maja Marinković je uletela u ograđeni deo dok je on vršio malu nuždu.

NJih dvoje su se iza zida nekoliko puta poljubili, zbog čega su Maji Marinković dobacivali da je utorak devojka.

Borislav Terzić Terza žestko je napao Maju Marinković jer se namerno umešala u odnos Filipa Đukića i Teodore Delić.

- Ti si najveći ološ. Usr*li ste se čoveku u život - govorio je Terza.

- Ona mu je j*bačica za njegove potrebe, a ja sam drugarica - dodala je Maja.

- Ništa ne poštujete. Konju pijani, ona te je navukla kao majmuna. Sj*bali ste vezu od dve godine i sad ništa. J*bao te je na Zlatiboru to mi je on rekao. Majo, ti si najveći ološ. Pijan dečko, a ti praviš priče. Majo, ti njega koristiš i on sad nije dobro jer se napio - govorio je Terza.

- Mrš od mene, ološi - rekla je Maja.

Mina Vrbaški nije mogla da ćuti dok je Maja Marinković prozivala, te je odmah ušla u sukob sa njom i krenula da je gazi prozivkama, a tu se uključio i Borislav Terzić Terza koji je uništio prozivkama.

- Što me spominješ? - upitala je Mina.

- Rekao mi je da sam k*rva, a ja sam rekla: ''K*rva te neće'' - rekla je Maja.

- Ma daj bre nemoj da te raščerupam - rekla je Mina.

Filipa Đukića nije zanimalo ništa sem da legne sa Teodorom Delić nakon celog haosa, ali ona nije želela da dozvoli sebi to poniženje nakon što je on igrao sa Majom Marinković cele noći.

- Hoću da spavam s tobom - rekao je Filip.

- Lezi spavaj, pričaćemo sutra - rekla je Teodora.

- Hoću s tobom - rekao je Filip.

Filip Đukić želeo je da samo spava sa Teodorom Delić posle burne noći kako bi je zagrlio i s njom zaspao, a ona nije želela u prvi mah da ga pusti, ali je Miljana Kulić ubedila da to uradi.

- Hoću kod tebe - govorio je Filip.

- Idi lezi - rekla je Teodora.

- Želim kod tebe - govorio je Filip.

- Ajde dođi ovde - rekla je Miljana, a Filip se smestio pored Teodore.

Teodora Delić ispunila je želju Filipu Đukiću i primila ga u svoj krevet kako bi ga umirila, a u tom momentu u sobu je ušao Nenad Macanović Bebica koji nije mogao da izdrži da njih dvoje zajedno vidi u krevetu.

Obzirom da njih dvoje to više ne zanima, oni su nastavili da se vaćare na njegove oči, a Bebica nije treptao i sve vreme je iz svog kreveta pomno pratio dešavanja Đukića i Teodore. Zasigurno je da mu je ovo najbolniji udarac do sad, a kako će se dalje odvijati dešavanja, ostaje da pratimo.

Teodora Delić i Filip Đukić nastavili su da razmenjuju nežnosti u krevetu i da se maze, a Nenad Macanović Bebica nije mogao to još dugo da gleda već se premišljao šta da uradi.

Ipak on se odlučio da je najbolje da otkrije Teodoru Delić i Filipa Đukića, zbog čega su svi takmičari ostali u šoku. Zasigurno je da je Nenadu Macanoviću Bebici pukao film i da više nije mogao da gleda svoju verenicu s drugim dečkom.

Autor: S.Z.