NEKA MISLI DA SAM ISKRENO SPUSTIO LOPTU: Asmin razradio plan lažnog primirja sa Aneli, pa saznao od Dače da Luka puca od muke zbog njihovog dobrog odnosa! (VIDEO)

Saznao sve!

Dača Virijević razgovarao je sa Asminom Durdžićem o njegovom odnosu sa Aneli Ahmić.

- Maja je u totaletu bila povukla Filipa, pa su se onako ovlaš poljubili. Onda me je nakon toga molila da ne kažem da je utorak devojka - kazao je Dača.

- Ja više ne mogu da je hvalim, pokazala je šta je i ko je. Sa Aneli sa spustio loptu, rekao sam joj da želim da joj budem najveći prijatelj u kući - kazao je Asmin.

- Luka je pobesneo jer se spustila loptu sa tobom. Luka je rekao:''zamislite da su napolju, šta bi onda među njima bilo''- rekao je Dača.

Ja mogu i sad da je je*em, ako želim. Ona je govorila da sam ja najgori muškarac. Da jesam, ne bih ovako spustio loptu. Neka misli da sam iskreno spustio loptu sa njom. Ona se utripovala da smo se pomirili - kazao je Asmin.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

