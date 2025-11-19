JEDNU VILJUŠKU NIJE OPRALA, PIKIRALA JE FILIPA! Taki raskrinkao Teodoru, tvrdi da je iskoristila Bebicu, a Terzi uputio OŠTRE REČI: Šta reći za NN oca?!

Žestok kao i uvek!

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" odigrala se još jedna nezaboravna žurka, a tokom ludog provoda došlo je do poljupca između Maje Mariniković i Filipa Đukića.

Mi smo tim povodom pozvali Majinog oca, Takija Marinkovića, koji tvrdi da su oni samo drugari.

- Ma kakvi, oni su drugari, malo ušao alkohol u cevi. Filip kaže: "Meni Taki rekao da čuvam Maju", on meni može sin da mi bude, moja drugarica ga odnegovala. On ima respekt i prema meni i prema Maji - rekao je Taki.

Marinković je potom prokomentarisao i odnos Filipa Đukića, Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice.

- Teodora hoće sad da bude bitna, posle tri godine shvartila je kako to funkcioniše, sad baca rovca između Filipa i Bebice. Nesporno je da nju Bebica voli, ali on je izjavio da zna šta ona radi i da je sve to njena igra. On je nas gledaoce tako ubeđivao, tako da smo mi mogli da pomislimo da oni imaju neki dogovor, da bi bili bitni, da bi bili prva tema. On je pustio nju da malo više zaluta, ona se zaigrala, oslobodila se i kad je videla da može rekla je: "Ti si mene uveo u rijaliti, koji ćeš mi sad đavo u životu". Ja nju znam najbolje, ona je mlada, vesela devojka, Bebica je držao na oku, stvarno se trudio oko nje, kuvao, spremao, nije oprala jednu viljušku, a ona osetila slobodu. Pikirala je Filipa, zna da je tu jaka priča, on je nesporno zgodan, harizmatičan dečko - rekao je Taki.

On je imao komentar i za Boru Terzića Terzu, koji se brutalno posvađao sa Majom.

- Šta reći za NN oca. Njemu fokus treba da bude Anđelo, a ne Maja Marinković. Ako je istina da se on dopisivao sa Milicom, a ne Maja. Ona to niti je videla niti bilo šta. On ne sme Anđelu da kaže ništa, on se okomio na Maju, ne sme da udari na Anđela. I sad se sveti Maji, udara joj na traume: "Tebe je mama ostavila, tebi je ovaj stavljao pištolj u usta", to su ti muškarci koji smeju da se mangupiraju samo ženama, a detetu ne ostave dinara. A i Mina se igra sa njim, gubi vreme s njim, da joj prođe dan, ona kad voli razbije celu kuću, a ovo je mlaka voda, ubija vreme sa njim -

Autor: R.L.