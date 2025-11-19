AKTUELNO

Teodora će imati još jednu veridbu u Eliti? Gera ubeđen da će osvojiti Đukićevo srce, ali i da će dobiti posebnu tetovažu! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: RED TV Printscreen ||

Bebica ovo neće preživeti!

U emisiji ''Pitam za druga'', voditeljka Anastasija Buđić i voditelj Stefan Milošević Panda ugostili su Đoleta kralja, Branku Knežević i Ivanovog kuma Geru, a njih troje govorili su o svim gorećim temama u Beloj kući.

- Ja mislim da je Teodora bila nezadovoljna u odnosu i jenostavno joj nije odgovaralo - rekao je Gera.

Haos ništa nije promenio: Đukić želi samo Teodoru, Luka joj odmah preneo njegovu poruku! (VIDEO)

- Njih dvoje su živeli zajedno - rekao je Panda.

Foto: RED TV Printscreen

- Prelepo je bilo na veridbi, a posle dva dana promenila ploču. Sad je Filip odjednom žrtva, a znao je šta radi - rekla je Branka.

Moram da se povučem: Teodora nakon celokupnog haosa u Eliti, rešila da se skloni od Đukića! (VIDEO)

- Ona nije njega baš normalno ostavila da su raskinuli i da je prošlo par meseci - rekla je Anastasija.

Foto: RED TV Printscreen

- Ja mislim da je u celoj priči Bebica ispao žrtva. Teodora ne zna tri rečenice da progovori- rekla je Branka.

- Verujte mi da će je Filip verovati tamo i dobiće njenu tetovažu - rekao je Gera.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

