Sve miriše na pomirenje: Aneli i Asmin podigli belu zastavicu, Luka zanemeo zbog ovoga (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Aneli Ahmić.

Zašto ne možeš prihvatiti i poverovati Asminu da je iskrneo štito Noru? Zašto ne pustiš da i tebe zaštiti?

- Ne znam kako je štitio jer je i te kako kačio slike Norine i svašta pisao. Sad pričamo i ponovo spuštamo loptu. Čovek nije normalan... Videćemo do kad će ovako trajati - rekla je Aneli.

- Ja sam sad stvarno spustio loptu sa njom, ne želim da gledam da je svi gaze i da plače. Pričamo mnogo o Nori, najmanje o rijalitiju. Ja sam Noru uvek štitio, ali vidim da ona mnogo toga ni ne zna. Vidim da od nje kriju i mama i sestra, to sam danas shvatio. Ja sam uvek iskren, ja bih uvek stao uz nju i Noru kad bi bila normalan. Mene kad dirneš, taj ponos i ego su jači. Ja pričam normalno sa njom, a ona kaže da sam bio narkoman. Drago mi je da je ponovo procvetala - rekao je Asmin.

- Ne se*i, ozbiljno si bolestan - ubacila se Aneli.

- Njoj je bolje - rekao je Asmin.

- Ja sam se podigla iz pepela. Pričao je da mu je bolje kako sam sa njim u izolaciji. Ne spavam uopšte, samo se vrtim. Mene Asmin ne interesuje u ljubavnom smislu. Smejali smo se nekim Norinim stvarima. Posvađali smo se par puta, pobili jednom. Ja sam dobila histerični napad i uhvatila sam ga za vrat - rekla je Aneli.

Autor: A.Anđić