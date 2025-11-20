AKTUELNO

Alibaba i Aneli sklopili primirje: Napokon pronašli zajednčki jezik, sve loše ostavljaju iza sebe! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok preokret!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić i Asmina Duržića.

- Bravo za oboje i za iskren razgovor dvoje bivših partnera. Da li je rijaliti morao da vas spoji? Ovo je dokaz da ste krivi oboje jer ste samo mogli da se dogovorite oko deteta, a dozvoli ste da se porodice mešaju. Partnerski odnosi po strani, dete je prioritet - glasil je pitanje.

- Slažem se, naši sukobi šalju lošu sliku. Ja njemu ne ostajem dužna, ali on rečenice koje vadi... To je najgora slika i odmah se setim Milovana i Aleksandre, pa zato i spuštam loptu. Ja mislim da ovo treba da stane i da se nastavi ovakva naša komunikacija - govorila je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

- Njena majka i sesta su napravile sr*nje, ali i moj otac piše gluposti. Neka budemo krivi oboje. Meni se sviđa trenutni odnos sa Aneli i da pričamo o detetu. Šta je bilo bilo je... Treba da izgladimo odnose, pričamo o Nori, njenoj budućnosti i vremenom ćemo biti mirniji kad budemo pričali o prošlosti. Ja želim da ostane ovako i da pokažemo da nismo monstrumi i da ne sramotimo naše dete - pričao je Asmin.

- Više mi nije ni poenta da dokazujemo ko je gori - rekla je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

Autor: A. Nikolić

