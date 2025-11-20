Je l' treba da budem zatočena jer sam se verila? Teodora dotakla dno nakon preljube, Filip je odjavio za sva vremena! Maja se hitno obratila Takiju (VIDEO)

Maja se obratila Takiju!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Teodoru Delić i Filipa Đukića.

Kako vas nije sramota da se sladite i rugate čoveku koji je neki dan verio devojku i što misli da je to još jedna Teodorina avantura, on je najbolje poznaje i oprašta sve njene kur*arluke?

- I njoj sam rekao da ne treba da se smeje i da on ne treba da se dira. Što ne bih legao sa njom? - rekao je Filip.

- Prošlo je 15 dana. Njemu sve ovo odgovara - rekla je Teodora.

- Ako bude da sam ga provocirao neka bude tako. Mi nećemo nastaviti odnos jer mi ne pada na pamet da se dešavaju situacije kao jutros. Nemoj slučajno da je neko podneo tužbu protiv Bebice. Ja te fore i fazone ne radim - rekao je Filip.

- Ja mislim da je on pogrešio - rekla je Teodora.

- Nije ovo pitanje došlo džabe! To je priča za malu decu. Nabio je ovo na glavu i pravi se pametan - rekao je Bebica.

- Razvalio bih ti njušku za pet sekundi, pi*ka jedna - skočio je Filip.

- Danas muk u kući i svi ćute! Šta je bilo bre. Samo da vidim da li ćeš da se mešaš nekome u vezu!? Pustio sam ih 15 dana, igraju mi se sa mozgom ovde. Njega je jedino interesovala Maja ovde - vikao je Bebica.

- I Gačić i Naja bi ušli u vezu sa mnom, ali to je nebitno. Njemu niko nije kriv osim mene. Ti si kriv i već sam ti objasnila zbog čega. Ja neću da budem sa njim pa se on ovako ponaša. Je l' treba da budem zatočena jer sam se verila sa njim? Je l' nije maltretiranje da nekome podižeš pokrivač? - rekla je Teodora.

- Ma ne, vi ste u banji ovde - dodao je Bebica.

- Ovo je monstrum devojka! Ona treba da ide dalje, ali ne metar dalje. Ona nema osećaj za Bebicu i treba da sačeka. Treba svaki dan da mu da 15 minuta pažnje - rekao je Asmin.

- On je dobio što je želeo, a to je da nas razdvoji - rekla je Teodora.

- Bebica je shvatio da se on igra sa Teodorom i da nije iskren, zato je i imao reakciju. Nije okej ni da se Filip sprda sa Teodorom. Ja sam gurao ku*vicu Filipu da bi video sa kim si u vezi - rekao je Asmin.

- Taki i treba da priča! Filip i ja smo se pomirli, bio je poljubac ovako ovde. Javno se obraćam Takiju, i treba da iznese sve. Teodora mene provocira ceo dan - rekla je Maja.

- Terza je rekao da je tebe Filip je*ao na Zlatiboru - rekao je Milan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić