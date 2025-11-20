TEODORA VARALA BEBICU I PRE!? Bora obelodanio detalje AFERE Delićeve i OVOG cimera: Nastao MUK u kući (VIDEO)

Ukanalili Teodoru kao nikad!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević postavio je pitanje za Teodoru Delić.

Devojko znaš li ti ko se samo ne ljubi u usta, samo prostitutke?﻿

- Nismo želeli da dođe do toga da ne bi bilo da sam utorak devojka. Tek kad bi došlo do nekog ozbiljnijeg odnosa onda bi došlo do poljupca. To je išlo sve spontano, nismo hteli ni on ni ja da forsiramo. Nisam dala telo, nismo imali se*sualne odnose, a ni poljubac - rekla je Teodora.

- Ona priča ovako jer misli da još nije ništa uradila iako se nije poljubila. Bolje da se poljubila nego da ima ovakav odnos - rekao je Janjuš.

- Mi smo bili pokriveni, a on kad nas je otkrio videlo se da smo bili samo u zagrljaju - rekla je Teodora.

- Da su se spojili napolju odmah bi došlo do se*sa. Ja ne mogu da verujem šta je on sebi dozvolio. Njemu ovo ne treba nijedne sekunde - rekao je Janjuš.

- Ona se za sedam dana unakazila. Šta joj se dešava ja ne znam. Sama je od sebe napravila najgoru i radila je stvari koje nisu normalne. Samim stim što legneš sa nekim u krevet i ne poljubiš se, napravila je od sebe najgoru - rekao je Bebica.

- Da li ti je jednom rekla da ide u prodavnicu kad si bio u Narod pita? - pitao je Bora.

- Ne - rekao je Bebica.

- Da li ti je napisala poruku da ide do prodavnice? Okej. Čuo sam da je ona jednom napisala da ide do prodavnice jer imate kamere, a ona je otišla sa njim da se vidi. Tog dečka ti znaš, taj dečko je u kući. Tad je bilo sve - rekao je Bora.

- Nikad nisam prevarila Nenada i nisam bila sa njim i još nekim. Ja sam prvo raskinula sa njim, pa smo Filip i ja krenuli. Ja ću izdržati sve - rekala je Teodora.

Autor: A.Anđić