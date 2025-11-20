AKTUELNO

Aneli nije imuna na Asmina!? Dačo otkrio sve detalje, a evo kako je izigrala i Luku: Alibaba ne krije svoju sreću (VIDEO)

Šok!

Dačo Virijević izneo je svoja saznanja Asminu Durdžiću nakon razgovora sa Aneli Ahmić.

- Slušaj, ovo je bitno. Ja otišao kod Aneli, a ona meni kaže: "Ti ne voliš Maju", a ja kažem da je ne gotivim, a ona mi tu kaže: "Ti en bi voleo da Maja i Asmin budu zajedno, ti bi voleo da ja i Asmin budemo zajedno". Kaže da ja tebe večeras u Izolaciji napadnem za Maju, da dođem tamo - rekao je Dačo.

- Napravićemo svađu - rekao je Asmin.

- Rekla mi je da si namerno došao tamo da se ljubiš sa Dušicom, ja krenuo da ti kažem i tu bio Luka, a ona meni kaže: "Što mi govoriš to?!". Ja gledam šta se desilo, a ona kaže mora zbog Luke - ispričao je Dačo.

- I Maja gleda celu noć. Ja teram svoj cirkus! - rekao je Asmin.

