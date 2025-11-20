ROLERKOSTER! Filip okrenuo leđa Teodori, ona ostala na STUBU SRAMA! Aneli i Hana u žestokoj svađi, Alibaba branio bivšu!

Noć o kojoj će se pričati.

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" održana je emisija "Pitanja gledalaca", a pre same emisije došlo je do svađe između Filipa Đukića i Nenada Macanovića Bebice.

- J*baću ti mamu, nisi svestan šta će ti biti napolju. Imaš sreće što neću da trošim honorare, vilica bi ti bila na potiljku. Ti nisi svestan kako si se zaj*bao. J*bem li ti mamu, ko te vaspitao - govorio je Đukić.

Tokom emisije Asmin Durdžić i Aneli Ahmić su spustili lopte i gotovo se pomirili.

- Meni je drago što se desila izolacija. Mi ne možemo da ispravimo ovu sramotu koju smo napravili - rekao je Asmin.

- I da je bila sa Lukom stavila bih, to mi je zanimljivo. Dvoumila sam se prvo između Maje i Asmina, pa sam prelomila. Sad ih slušam, verovatno im je u glavi ostalo i to vređanje. Nora je samo izgovor pa i kad je bila afera za sok. Ne znam da li Asmin hoće i dalje taj DNK - rekla je Matora.

- Ja nikad nisam rekla da ne želim da njemu dam Noru! Uvek sam bila za to! Uvek sam govorila da želim da bude otac i da pošalje ovde čestitku. Kad je došlo do poziva mene i Asmina, on je to iskoristio i dao javno. Tad si mogao sa mnom spustiti loptu, a Nora bi možda sad bila u Austriji - rekla je Aneli.

Hana Duvnjak dobila je pitanje od gledalaca, te je otkrila koje sve grozote je doživela od Ahmića.

- Od svih gorozota koje si doživela od porodice Ahmić šta ti je najteže palo i da li si od nekog člana bila prihvaćena? - glasilo je pitanje.

- Jesam od Editine ćerke, ona mi je bila dobra prijateljica i od Aneli jedno vreme. Najgoru stvar ne mogu da izdvojim, ali možda kad je prozivala Ariju da je zaostala i kad je htela da me gurne niz stepenice. To kad je pričala meni je pao mrak na oči jer to je moje dete koje nije zaostalo - govorila je Hana.

- Složio bih se sa Hanom, najgore je što je prozivala dete i slala maskiranog čoveka da ide kod Hane kući. Bila je prihvaćena u jednom momentu od Aneli, sa Binom se baš družila, ali sad se raspalo. Sa Aneli ne mogu više da imam komunikaciju jer je Hana došla da se javi, a ona joj nije pružila ruku, nego je krenula da vređa njen izgled i zube. Još kad mi je Hana rekla kako je prozivaju i da je zovu "Heroina" i "Džanki" - govorio je Nerio.

Teodora Delić dotakla je samo dno svojim ponižavanjem, s obzirom na to da Filip više ne želi kontakt sa njom.

- I njoj sam rekao da ne treba da se smeje i da on ne treba da se dira. Što ne bih legao sa njom? - rekao je Filip.

- Prošlo je 15 dana. Njemu sve ovo odgovara - rekla je Teodora.

- Ako bude da sam ga provocirao neka bude tako. Mi nećemo nastaviti odnos jer mi ne pada na pamet da se dešavaju situacije kao jutros. Nemoj slučajno da je neko podneo tužbu protiv Bebice. Ja te fore i fazone ne radim - rekao je Filip.

Filip Đukić priznao je u razgovoru sa Borom Santanom i Asminom Durdžićem da li mu se Teodora Delić zaista dopadala, ali i kako se sad oseća.

- Kriv si jer je nisi uzeo za devojku - rekao je Bora.

- Boli me uvo za pitanja. Ne sećam se, ne sećam se ni da sam bio sa Majom u toaletu - govorio je Filip.

- Ako ti se ona sviđa, što radiš to sa drugim devojkama? - pitao je Asmin, ali nije dobio odgovor.

Asmin je potom nastavio da savetuje Filipa.

- Šta ti on može? Ako se ona tebi stvarno sviđa treba da staneš uz nju, a ne da se povlačiš. Ovo će da traje pet dana - pričao je Asmin.

Maja Marinković priznala je da se poljubila sa Đukićem tokom žurke.

- Ovde je bio poljubac - rekla je Maja.

- Ko god bude tvrdio, Taki zna šta da radi. Filip i ja smo to demantovali. Moju pojavu ne mogu da smisle i leče svoje frustracije. Filip i ja jesmo bili prisni, takav je naš odnos - rekla je Maja.

Filip je nakon toga ispričao da nije on kriv za krah veridbe Teodore i Bebice.

- Kako sam ja mogao pogledom da odvojim? Bio bih sa njom u vezi ako se poklopimo. Za sad je strast, videćemo da li će preći to. Nikoga nisam nagovorio i nikoga pogledom nisam mogao da rastavim. Kako pogledom može da se rasturi veza? - skočio je Filip.

- Ja sam dobar i sa Bebicom i sa Filipom. Ja sam Filipa slušao dva meseca kako mu se dopada Teodora i da je ona potencijalna za vezu, a druge ne. Ona sedi našminkana i smeje se dok oni prave haos- ubacio se Anđelo.

- On više na pravi karambol jer je postigao ono što je hteo, ali to mu neće pomoći jer neću biti nikad sa njim. Kad izađem napolje videćeš, pa ćeš da crkneš - rekla je Teodora.

Đukić je potom još jednom ponovio da nije bio prisan sa Majom i da neće ući sa njom u vezu.

- Nikad nisam rekao da sam zaljubljen. Sa Majom je bila zaj*bancija. Ne sećam se nekih stvari. Meni se Maja ne sviđa i neću da budem sa Majom, da li ste bolesni? Ne možete da mi namećete - odgovorio je Filip.

- Ja čekam da Maja počne da priča pošto nas dvoje pričamo dosta na tu temu. Ona neće da se meša, ali ja znam šta Maja misli. Tu se svašta dešava, to svi vide. Ovo je bila samo priča da se on skloni od Maje da mu ne bi lice imalo ožiljke, kao što je sam pričao. Svi vide šta se dešava, nisu džaba ovakva pitanja - pričao je Bebica.

Zatim su Maja i Aneli otkrile da su se skoro pa pomirile.

- Kad svi sedimo zajedno imamo pravo da komentarišemo. Mi jesmo na sudu, izgovarale smo katastrofalne reči, ali ne mogu nekoga da napadam na silu. Kad su Aneli i Luka bili potrčci ja ni tad nisam vređala. Mi ne provodimo vreme zajedno, ne družimo se, samo komentarišemo. Ja ne mogu da budem neiskrena, mene po ceo dan ovde u kući provociraju, a ja ljude van stola ne vidim. Molim civile da mi se van stola ne obraćaju - pričala je Maja.

- Ako imamo zajedničko mišljenje zašto ne bismo komentarisale? Ako počne nešto ponovo, mi ćemo ponovo da budemo u najvećem sukobu - dodala je Ahmićeva.

Potom je Hana otkrila kakve noćne more doživljava sa Ahmićima u glavnim ulogama.

- Sanjam ja njih već dva meseca. Imam katastrofalne noćne more. Strah me da kažem šta to može značiti. Možda sam samo istraumirana, može biti čorba naletuša ili samo podsvest. Najveći mir mi je ovde od kad sam došla u poslednje tri godine - rekla je Hana.

Potom je došlo do žestokog verbalnog obračuna između Hane i Anastasije, koje se znaju odranije.

- Kad je Anastasija ušla Grofica je meni napisala da je Anastasija prostitutka i da radi za njenu prijateljicu - otkrio je Milan.

- To je nemoguće i to je laž - rekla je Anastasija.

- Hana ovde prodaje šlagere. Ljudi su te žalili u kom stanju si bila. Ona je do pet sati sa mnom bila, a mrtva pijana je kući dolazila - govorila je Anastasija.

- Mi smo jednom izašle - dodala je Hana.

Teodora se ponovo pravdala da ništa nije imala sa Filipom, a potom je Bora nagovestio da je ona i ranije varala Bebicu.

- Nismo želeli da dođe do toga da ne bi bilo da sam utorak devojka. Tek kad bi došlo do nekog ozbiljnijeg odnosa onda bi došlo do poljupca. To je išlo sve spontano, nismo hteli ni on ni ja da forsiramo. Nisam dala telo, nismo imali se*sualne odnose, a ni poljubac - rekla je Teodora.

- Da li ti je napisala poruku da ide do prodavnice? Okej. Čuo sam da je ona jednom napisala da ide do prodavnice jer imate kamere, a ona je otišla sa njim da se vidi. Tog dečka ti znaš, taj dečko je u kući. Tad je bilo sve - rekao je Bora.

Aneli je potom ponovo počela da proziva Hanu, koju je branio Nerio, ali je Alibaba stao u Ahmićkinu zaštitu.

- Ona je imala takve zube i kad je krenula sa njim u vezu. Ona je slagala da je ovo od trudnoće. Ona je bila u sektni, crtala je po sebi kriv - rekla je Aneli.

- Ovo što je Aneli rekla je laž, moram da demantujem. Hana je u trudnoći izgubila zube, a pre je imala krive zube - rekao je Nerio.

- Nerio, ti treba da sudiš svojoj mami, a ne svojoj tetki. Da li si mi priznao da je njena mama na herionu? - poručio je Asmin.

Teodora je nastavila da se pravda zbog svog nepoštovanja prema Bebici, a Filip se totalno povukao i ogradio od nje.

- Razlog je nakupljeno nezadovoljstvo. Čim sam obratila pažnju na nekog drugog znači da nisam zadovoljna sa njim. Nadala sam se svaki put da će biti bolje. Sad shvatam da sam ja u pravu. Ne kažem da se on folirao, ali se postavio na to da me vrati da slučajno ne budem srećna sa nekim drugim. Kad je uspoeo u ovoj nameri njega više ne zanima, kako ne pati sad i ne plače. Jedino mu je foksu da ja budem sama. On je postigao svoj cilj! Od dečka koji je nosio naočare i bio je neobrijan došao je do dečka koji se smeje. On mora da zna da to ništa neće promeniti. Nešto što se mora desiti, desiće se. Ja se tebi neću vratiti nikada! Opet ne zna da se obuče kad nisam ja sa njim. Vratite klipove iz sedmice na šta je ličio. Svi su ga sprdali da je dečko Miljane Kulić dok nije ušao u vezu sa mnom. Ja sam njega oprala ozbiljno od cele situacije. Zakuni se u Minju i Mateu da mi nije išla krv - rekla je Teodora.

- Kunem se, kad pukne arkada ostane ožiljak - rekao je Bebica.

- Boli me ku*ac šta misle gledaoci. Sad sam sebi na prvom mestu! Povlačim se - rekao je Filip.

Nakon toga je Asmin odlučio da potpuno raskrinka Teodoru.

- Ona je njega danas provocirala, rekla mu je da je smrad i da dokaže da ga voli - rekao je Asmin.

- Ti si patološki lažov - dodala je Teodora.

- Ja sam tebe navlačio da dokažem da si mala k*ravela - rekao je Durdžić.

Nakon emisije "Pitanja gledalaca", Aneli Ahmić i Luka Vujović su porazgovarali u Pabu. On ju je prvo izgrlio i izljubio, a onda je razgovor krenuo naopako.

- Ti si toliko jedna flertuša. Ti si toliko zaljubljena u Anđela - vikao je Luka.

- Jedi preselo ti - rekla je Aneli.

- Niko te nije blatio! Lepo sam rekao da ne mogu ništa loše da kažem za Situ i Groficu. Rekao sam da ja mogu da kažem po ovom što si me ostavila da si me koristila zbog Narod pita - rekao je Luka.

Autor: R.L.