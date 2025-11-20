AKTUELNO

Domaći

ŠOK FOTKA IZ ANELINE PROŠLOSTI O KOJOJ BRUJE SVI: Pogledajte Ahmićevu pre svih korekcija, bukvalno je totalno NEPREPOZNATLJIVA! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Kontroverzna Aneli Ahmić, koja se proslavila učešćem u "Eliti 7", a zatim i u narednoj sezoni podiže ogromnu prašinu gde god da se pojavi.

I dok se u rijalitiju uveliko komentariše Anelin i Asminov odnos i iznosi prljav veš iz privatnog života, kao i stvari koje su jedno o drugom iznosili prethodne dve godine, korisnici društvenih mreža komentarišu njenu vizuelnu transformaciju.

Foto: TV Pink Printscreen

Naime, Aneli je često bila na meti napada od strane svojih neprijatelja u rijalitiju, pa i njihovih fanova na mrežama, zbog brojnih estetskih zahvata, a sada se pojavila njena fotografija iz detinjstva. Pomenuta fotografija, koja izaziva lavinu komentara na mrežama, nastala je davno, na svadbi njene sestre Site i pokojnog muža Borisa Ružanjija, oca Neria Ružanjija, a Aneli je tada izgledala toliko drugačije da bi je malo ko prepoznao.

Foto: privatna arhiva

Aneli je prethodnih godina uradila mnogo zahvata - ugradila je silikone u grudi, povećala usne, smanjila nos, radila je jagodice, zatezanje lica, a podrazumevaju se i botoks, kao i hijaluronski fileri.

Kako vam se dopada Anelina transformacija?

Autor: Pink.rs

#ANELI AHMIĆ

#Asmin Durdžić

#ELITA 9

#luka vujović

