Bebica ne gubi nadu! Smatra da je Filip završio s Teodorom, on rešio da je čeka RAŠIRENIH RUKU! (VIDEO)

Sve će joj oprostiti?

Nenad Macanović Bebica došao je u Rajski vrt kod Drveta mudrosti, te se raspao na komade.

- Baš sam loše, samo se trudim da oni ne vide. Ona me sad blati, ali očekivao sam to. Razmišljam o svemu. Da li je to okej, ja sam kriv za dosta stvari, posebno to za njenu majku, ali drugačije sam gledao na sve to. Hteo sam da njena majka vidi da je to sve iskreno, da ništa nije na silu to je bilo u mojoj glavi, da joj na taj način pokažem šta je meni Teodora, mnogo bi joj to više značilo nego da ja kažem izvini. Meni su uvek bitnija dela nego reči, ali eto, na kraju se ispostavilo da sam pogrešio - pričao je Bebica i nastavio:

- Ne mislim da je loša, ja sam nju baš takvu zamislio, mnogo mi teško pada sve ovo. Ne postoji jedna trunka da se promenilo, možda još više osećam emocija kad nam se sretnu pogledi. Usled tog nedostajanja, onaj zagrljaj kad je bio za oproštaj, osetio sam bukvalno sve kao prvog dana, kako me je stegla, kako smo se zagrlili - pričao je Nenad kroz suze.

Drvo ga je pitalo da li ima šanse za njih dvoje.

- Ne znam, dosta toga se desilo, povređen sam, i ona je povređena, moralo bi dosta vremena da prođe. Ali ne mogu da kažem da nema nade za nas, ne mogu da kažem da ne bih bio sa njom, ne osećam to, ali možda bi to bilo najbolje. Možda sam je zanemarivao, za neke stvari, meni su bile nebitne, a možda njoj nisu, ali sto posto sam siguran da ju je to za majku najviše povredilo. Pustio sam vreme da vidim kako će da bude. Da vidim nas dvoje zajedno ponovo, vidim vas, ali ne može da bude to skoro, svašta mi prolazi kroz glavu, kako da se izborim sa tim stvarima, da li će poverenje da se vrati. Mnogo je teško, ne mogu da kažem ništa. Lakše mi bilo da mogu da kažem da siguran sam, neću biti s njom, ali ne osećam se tako. Mnogo sam razočaran i povređen. Mešaju mi se osećanja i misli, bude mi pakao u glavi. Rolerkoster baš veliki mi je u glavi - rekao je Nenad.

- Misliš li da su se između Teodore i Filipa razvile emocije - pitalo je Drvo.

- Ne, znam kako ona reaguje kad nekog simpatiše. Siguran sam za Filipa, a i za Teodoru, to vide svi u kući. On svaku devojku gleda isto, kao s*ksualne objekte, ništa drugo ga ne zanima, on tako čovek živi. Prvo mi je prošlo kroz glavu da je on rekao da mu se ona sviđa zbog Gastoza, jer su oni drugari, ali mora da mi se slože kockice u glavi. Ona više njega ne bi prihvatila, i da joj da šansu. Nisam verovao da će pustiti dugog muškarca u krevet, to mi uz Teodoru ne ide. Sama je sebe ponizila i degradirala, time je i mene ponizila. Veridba je bila, posle dva dana je ustala i rekla da je sve drugačije. To je za mene poniženje, ali nije mi to bitno toliko, već to što sam se razočarao. U ljubavi se gubi svašta, a ja sam u ovoj vezi izgubio dostojanstvo kompletno. Taj osećaj prodaje i izdaje, to mi najviše lomi glavu - rekao je Bebica.

Autor: R.L.