On je od nje imao VAGINALNU KORIST, bio je njen potrčko! Miljana urnisala Bebicu, Teodoru prozvala najvećom PRELJUBNICOM! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku.

Miljana Kulić rešila je da raskrinka Nenada Macanovića Bebicu kod Drveta mudrosti.

- Poučena iskustvom sa njim, niko nije verovao, jedino je moj tata provalio, ispričala bih ti sve šta je on radio meni van rijalitija. On je meni rekao da nije znao ko sam ja, da ne zna za rijaliti, da nema pojma šta je rijaliti, nikad nije čitao ništa za mene, ja sam se obradovala, da nije gledao ona čuda sa Zolom što sam imala. On je znao da ja Zolu volim, ušla sam u vezu sa njim a on je pristao na sve to, znajući da ću možda da se pomirim sa Zolom. Apsolutno me nije voleo, maltretirao me je psihički, moja majka se sažalila na njega, podržavala je naš odnos, a otac je rekao da je prevarant i da glumi sve. Ja sam se posvađala sa tatom. Dešavalo se svašta, sve je lagao i za decu i za majku, ja sam mu uzimala telefon i pisala njegovoj majci. Uvek me bolelo što on nije u dobrim odnosima sa decom, on je govorio da ja nisam kriva. Ja Željku nisam rekla ništa za njega, već da mi je drug. Ja sam ubedila majku da mu da 10 hiljada evra da kupi autobus, da mu posle još 10 hiljada evra, ja sam imala osećaj da je prevarant. Rekla sam da odemo kod notara, znala sam da je prevarant, pobegao je za Beograd, moja majka mu je platila alimentaciju za dete, 600 evra puta 24 meseca. Ukrao je kartice, sve je počelo da pišti, nikad mi ništa nije kupio. Sat nije plaćen, stigla nam je policija, sat nije plaćen na Zlatiboru, ja sam se iznervirala, on je mene slagao da je sat platio - pričala je Miljana, a onda nastavila:

- Za Novu godinu isto je pobegao, nije platio. Vodio je i društvo i pobegao, mene je zvala menadžerka da nije plaćeno. Ja sam od sramote uplatila 1800 evra. Ovde si video, padanje u trans, kukao kod majke moje, ona me je krivila, ja sam bila najveći monstrum, ne nego sam ispala ološ prema njemu, ne sluteći šta će sve da me dočeka sa njim. Glupo je da on šeta sa Željkom, da brine o meni, a svoju decu da ne vidi. Moj otac je govorio da je on prevarant. Evo sad dolazimo do toga. On je prešao preko s*ksualnog odnosa sa Zolom je prešao. Pošto je Zola gledao Anitu, imala sam odnose sa Nenadom. Napolju "Narod pita" on se ohladio, dobio je sve što mu je bilo potrebno. Dinar nije imao, moj tata ga je finansirao, na krstu se krstio: Sikija više volim nego svog oca. On je mene ostavio jer sam dala Zoli palačinku. Onda Slađa Poršelina kod njega u krilu, onda je pljuvao moju porodicu. Ulazi u rijaliti, muva Teodoru. Bacao mi je odeću, besumučno me je maltretirao - pričala je ona.

Miljana je potom prokomentarisala i Teodoru Delić.

- Teodora je blam i šljam, ona je s njim bila jer je bivši momak Miljane Kulić, na njegovoj grbači je ovde, kao što je on na mojoj. Ona je k*rva Taki mi je slao slike, čika Era, onda unuk Erin, crnac novinar, naravno da je radila to i taksisti. On je imao korist vaginalnu, a on je bio njen potrčko. Video je da se gleda Filipa, i da bi sprečio odnos sa Đukićem Bebica je veri. Ko s k*rvama ima posla ne može imati ništa bolje. Filip se povukao, ja da nekog volim išla bih protiv celog sveta, a ne jedan Bebica, Filip je ispao p*čketina, nastaviš ono što si radio, ako imaš iskrene emocije. Filip je znao da je k*rva, ja sam mu sve rekla, pa stani onda iza nje, evidentno je da mu se ne sviđa. Ja to od Đukića nisam očivala - rekla je Kulićeva.

