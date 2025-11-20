AKTUELNO

Pomirenje traje kao jogurt! Aneli i dalje tvrdi da ju je Luka TUKAO, on zaurlao: Sve stvari da si uzela, sviđa mi se Anita i ne prilazi mi! (VIDEO)

Karambol!

Voditeljka je sledeće pitanje pročitala Aneli Ahmić.

- Da li je moguće da sve što si rekla za Luku, da te je tukao tri puta, vukao za kosu i snimao pijan tokom se*sa, pa smo videli ko je na koga skočio u Odabranima - glasilo je pitanje.

- Sve je moguće, u ljubavi je sve moguće - rekla je Aneli.

- Ne sve moguće, nisam je nikada tukao - rekao je Luka.

- Fizički je naskočio na mene nekoliko puta, ne znam da li sam iskoristila tu rečenicu kao ovde da novinarima. Te situacije su takve bile, desile su se, ne mogu da kažem da sam lagala onu noć. Nije me tukao - rekla je Aneli.

- Ja i dalje tvrdim da je nikada nisam pesnicama udarao u list - rekao je Luka.

- Jesi Luka. Ja sam njemu rekla za snimak, on je aludirao na neki drugi snimak. Ja to ne bih ni rekla, da on nije potegao priču da nije drugi snimak - rekla je Ahmićeva.

- Tu ne krivim nju, krivim sebe, ipak je to bilo kada je Hana ušla, ona je bila psihički loše. Ja nisam hteo da izađem i onda je ona skočila na mene. Meni je to bilo simpatično - rekao je Asmin.

- Kažeš da sam te tukao - pitao je Luka.

- Šta hoćeš ti od mene krembilu jedan?! Koji ku*ac vrištiš - rekla je Aneli.

- Nemoj da mi prilaziš do kraja života ako si takvog stava. Što ne može da objasni situaciju?! To je bilo za telefon, kada sam joj rekao da mi da telefon, rekla je da neće i počela da me udara nogama. Što nije ona objasnila za telefon?! Kunem se u sve na svetu, u Nou se kunem, nikada nije imala masnicu na listu. Da, laže, ako se zaklela da sam je udarao pesnicom. Mirim se jer mi govori da se loše izrazila - urlao je Vujović.

- E, u ovo verujem - rekao je Asmin.

- Zna se šta znači tukao, nikada je nisam tukao, kraj priče - rekao je Luka.

- Ako kažemo da je Bebica bolestan, šta je ovo?! Molim?! Njima je lakše da budu zajedno ovde, nego da idu odvojeno ovde. Ja ti tvrdim da će Luka dobiti sindrom žrtve, pa će da priča: "Evo, rekla si da spuštaš loptu", to će biti haos, vika, dreka. Luka je najveći neprijatelj Aneli i Aneli je najveći neprijatelj Luki - rekla je Matora.

- Luka se brani od kada je Aneli ušla, branim se za telefon, tuču, Maju, Anitu, za podršku - urlao je Luka.

- Ja imam mišljenje i za situaciju za Anitu, zato što je Anita u toj situaciji. Luka sve što kaže, a što je negirao, Luka zna za stiskanje ruke Terzi, verujem da je istina i samo iz njemu poznatih razloga ostaje sa Aneli - rekla je Matora.

- Da li sam te (Terza) stiskao za ruku ili sam ti rekao da me ne zanima priča - pitao je Luka.

- Ne mešam se - rekao je Terza.

- Čekaj, je l' vam je lakše?! Ne sviđa mi se Aneli, ne želim da budem sa njom, sviđa mi se Anita. Ne želim kontakt sa tobom, uzmi stvari i nemoj da mi se obraćaš. E, hajde bre više, pun mi je ku*ac ovoga - rekao je Luka.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

