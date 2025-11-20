TAKI I TEODORA IDU NA SUD?! Teodora najavila TUŽBU Marinkoviću, Maja joj žestoko ODBRUSILA: NE ZNA GDE UDARA, GUBI SE U SVOJIM LAŽIMA! (VIDEO)

Bukti rat!

Naredno pitanje u emisiji ''Pitanja gledalaca'', voditeljka Maša Mihalović postavila je Teodori Delić.

- Kako bi komentarisala to kada bi Taki rekao da te je probio i da je je morao posle crnca da se dokaže? - glasilo je pitanje.

- Neće on mene skrnaviti. Ako je tako rekao, molim moju majku da ga tuži. Dovoljno sam ja ćutala. On je iskoristio to što je pričao sa mojom majkom, predstavio se nama kao da će biti moja podrška - rekla je Teodora.

- Ako je mislila da moj otac ćuti nakon vređanja mene, onda se prevarila. Ona više ne zna gde udara, gubi se u svojim lažima. Navikla je da joj za usluge daju novac. Glupa je, ide bicilklom na Rusiju - rekla je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.