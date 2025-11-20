AKTUELNO

Domaći

Auu, al' sam se potresao, vidimo se uskoro oči u oči: Hitno oglašavanje Takija Marinkovića nakon što ga je Teodora nazvala MATOROM DRTINOM: Ona voli samo 50+

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen, Pink.rs ||

Tokom današnje emisije "Pitanja gledalaca", Teodora Delić pozvala je svoju majku Slavicu da tuži Takija Marinkovića, te je tako ekipa portala Pink.rs odmah stupila u kontakt sa njim!

Teodora Delić, aktuelna učesnica "Elite 9", bez imalo stida i blama, pristala je na veridbu sa Nenadom Macanovićem Bebicom, pa je tako, samo nekoliko dana kasnije, rešila da to povuče i da se upusti u flert i prisnije druženje sa Filipom Đukićem.

Foto: Pink.rs

Kako joj nije bilo nimalo žao Bebice, niti je marila za to kako će se on osećati, ona je zaratila s pola Bele kuće, a danas, nije ni u kakvom odnosu sa Đukićem, već je on odjavio za sva vremena. Sada, kako je ušla u verbalni sukob sa Majom Marinković i tom prilikom Maja pozvala svog oca, Radomira Marinkovića Takija da sve iznese o njoj, mi smo stupili u kontakt sa njim.

Na samom početku razgovora, on se osvrnuo na Teodorin poziv svojoj majci Slavici da tuži Takija za sve izjave koje izjavljuje za medije.

Foto: Pink.rs

- Da sprema tužbe?! Auu, al' sam se potresao! Jedva čekam da obelodanimo sve, dosta sam ja bio džentlmen. I dalje sam džentlmen i i dalje ćutim. Ja sam gospodin koji i dalje ćuti - rekao je Taki, a onda je otkrio da jedva čeka novogodišnje posete, kada će doći kao podrška svojoj ćerki:

Uskoro ulazim pa se vidimo oči u oči!

Za sam kraj, Taki se osvrnuo na Teodorine uvrede da je, kako je rekla u emisiji "Pitanja gledalaca", matora drtina.

- Ona voli sve drtine, Eru, Takija...Teodora voli osobe samo 50+ - zaključio je Taki za Pink.rs.

Foto: društvene mreže

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Ekskluzivno! Još koliko će tvrditi da ničeg nije bilo?! Pink.rs u posedu šok slike, pogledajte kako se ljube Taki i Teodora Delić (FOTO)

Domaći

Prvo oglašavanje Terzinog brata nakon objavljivanja poruka u kojima zahteva da trudna Milica vraća pare kamatašima, evo šta nam je poručio

Domaći

Mogao je neko da nastrada, drago mi je da je to rekao: Prvo oglašavanje Takija Marinkovića nakon Asminovog poziva da ga stave za svedoka u slučaju PAL

Domaći

DOBRO PROTRLJAJTE OČI! NE PRIČINJAVA VAM SE, OVO je stvarno Teodora Delić - Isplivale fotke učesnice ''Elite'' BEZ ijedne estetske korekcije! (FOTO)

Domaći

Evo kako je izgledao najskandalozniji raskid Takija Marinkovića: Otkrio šok scenu koja ga je zatekla kad je došao s drugom kući (VIDEO)

Domaći

'TO JE SVE IZNEO NJEN ZET, DEČKO ILI LJUBAVNIK, ŠTA LI JOJ JE VEĆ?!' Nakon saznanja da je Sita TUŽILA Takija za sve što je izrekao o njoj i Aneli, poz