Auu, al' sam se potresao, vidimo se uskoro oči u oči: Hitno oglašavanje Takija Marinkovića nakon što ga je Teodora nazvala MATOROM DRTINOM: Ona voli samo 50+

Tokom današnje emisije "Pitanja gledalaca", Teodora Delić pozvala je svoju majku Slavicu da tuži Takija Marinkovića, te je tako ekipa portala Pink.rs odmah stupila u kontakt sa njim!

Teodora Delić, aktuelna učesnica "Elite 9", bez imalo stida i blama, pristala je na veridbu sa Nenadom Macanovićem Bebicom, pa je tako, samo nekoliko dana kasnije, rešila da to povuče i da se upusti u flert i prisnije druženje sa Filipom Đukićem.

Kako joj nije bilo nimalo žao Bebice, niti je marila za to kako će se on osećati, ona je zaratila s pola Bele kuće, a danas, nije ni u kakvom odnosu sa Đukićem, već je on odjavio za sva vremena. Sada, kako je ušla u verbalni sukob sa Majom Marinković i tom prilikom Maja pozvala svog oca, Radomira Marinkovića Takija da sve iznese o njoj, mi smo stupili u kontakt sa njim.

Na samom početku razgovora, on se osvrnuo na Teodorin poziv svojoj majci Slavici da tuži Takija za sve izjave koje izjavljuje za medije.

- Da sprema tužbe?! Auu, al' sam se potresao! Jedva čekam da obelodanimo sve, dosta sam ja bio džentlmen. I dalje sam džentlmen i i dalje ćutim. Ja sam gospodin koji i dalje ćuti - rekao je Taki, a onda je otkrio da jedva čeka novogodišnje posete, kada će doći kao podrška svojoj ćerki:

Uskoro ulazim pa se vidimo oči u oči!

Za sam kraj, Taki se osvrnuo na Teodorine uvrede da je, kako je rekla u emisiji "Pitanja gledalaca", matora drtina.

- Ona voli sve drtine, Eru, Takija...Teodora voli osobe samo 50+ - zaključio je Taki za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić