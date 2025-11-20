Ekskluzivno! Još koliko će tvrditi da ničeg nije bilo?! Pink.rs u posedu šok slike, pogledajte kako se ljube Taki i Teodora Delić (FOTO)

Teodora Delić, danima unazad, za crnim stolom i pred milionima gledalaca tvrdi da se nikada ništa između nje i Takija Marinkovića nije dogodilo, no, međutim, ekipa portala Pink.rs došla je do šokantnih dokaza!

Aktuelna učesnica "Elite 9", Teodora Delić, nedavno je izgovorila "DA" svom, tada, vereniku Nenadu Macanoviću Bebici, time potvrdivši da sa njim želi da provede ostatak života. No, međutim, stvari se otimaju kontroli kada ona rešava da na njegove oči bude prisna sa Filipom Đukićem, te priznaje da joj se Filip dopada od početka devete sezone rijalitija.

Naime, tada je počeo da isplivava sav njen prljav veš, ali i njeno pravo lice na površinu, s obzirom na to da je bez stida i blama okrenula leđa Bebici i tom prilikom ga izdala pred milionima, ne mareći za njegova osećanja, a sve to pravdajući svojim nezadovoljstvom.

društvene mreže društvene mreže Instagram.com društvene mreže Previous Next

Te tako, povela se ponovo priča o njenom odnosu sa Radomirom Marinkovićem Takijem, ocem Maje Marinković. Ona već danima unazad, ali i kroz sve ove sezone, jasno tvrdi da među njima ničega nije bilo, ali dokaz do kog je došla ekipa portala Pink.rs govori totalno suprotno. Naime, reč je o fotografiji na kojoj se jasno vidi da se Teodora i Taki ljube u usta, te je sasvim sigurno da su oni imali nešto više od prijateljstva, onog, za kog ona tvrdi da ništa više nije bilo, osim toga. Fotografiju možete pogledati u nastavku:

Autor: Nikola Žugić