Mustafa Durdžić okrenuo ploču?! Jednim snimkom stavio do znanja da priželjkuje pomirenje Asmina i Aneli, Staniji vrata zatvorena?! (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Facebook, E-Stock/Rajko Ristić ||

Mnoge je šokiralo zbližavanje Asmina Durdžića i Aneli Ahmić, a dok neki to komentarišu na ovaj ili onaj način, Mustafa Durdžić je novom objavom zaintrigirao mnoge!

Bivši partneri, Asmin Durdžić i Aneli Ahmić, nakon skoro tri godine, rešili su da svedu račune tamo gde je i sve počelo, pred kamerama, pa su se tako našli oči u oči u "Eliti 9" i jedno drugom već nedeljama unazad odgovaraju na razne optužbe koje su oni iznosili, što u rijalitiju, što u izjavama za medije.

Te tako, ovonedeljni vođa, Jovana Tomić Matora, postavila je za svoje potrčke upravo njih dvoje, a situacija u izolaciji nije nimalo nalik onoj koju su mnogi, sudeći po komentarima na mrežama, očekivali. Naime, njih dvoje su nikad prisniji i u nikad boljim odnosima, što je mnoge šokiralo, dok neki drugi misle da je to dobro, s obzirom na to da imaju ćerkicu, malu Noru.

Sada, njegov otac, Mustafa Durdžić, na društvenoj mreži Fejsbuk šokirao je sve svojim stavom, kada je podelio ljubavni snimak koji je podrška napravila, upravo Asmina i Aneli. Iako je bio striktno protiv Ahmića, pa i same Aneli, sada je ovaj potez mnoge ostavio bez teksta.

Da li je ovim klipom podržao spekulacije da će se Asmin i Aneli pomiriti ili je pak, samo ismejao situaciju u rijalitiju, ne preostaje nam ništa drugo, no da saznamo.

Ceo snimak možete pogledati u nastavku.

@neodoljivaa0

nevolja nevolju🫨 #asmin #aneliahmic #elita9 #foryoupage #viral❤️‍🔥 @ELITA Zadruga Official

♬ original sound - neodoljivaa

Autor: Nikola Žugić

