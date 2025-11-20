AKTUELNO

Nakon mnogo godina, Milan Milošević otkrio zašto se sve raspalo sa Kijom! Upletena u sve i ONA, evo ŠOK detalja! se nije znalo

Bez dlake na jeziku!

Kija Kockar tokom javne drame sa bivšom drugaricom Katarinom Živković potkačila je i Milana Miloševića tvrdnjom kako poseduje intimne snimke koje pevačica svima pokazuje.

Voditelj nije ostao dužan na Kijine provokacije, te se oglasio na svom Instagram profilu.

- Najlepši odgovor na zlobu je ćutanje. Najbolja kazna je istina koja s vremenom ispliva - objavio je Milošević.

"To nije ni bilo prijateljstvo"

Podsetimo, Milan Milošević je ranije otkrio zbog čega više nije u dobrim odnosima sa pobednicom Zadruge.

- Sve što se izdešavalo između nas dvoje, nije ni bilo prijateljstvo. Kija i ja smo bili prijatelji u rijalitiju. Stao sam iza nje zbog njene priče, ali kasnije su nam se putevi razišli. Mislim da je sve bilo na silu i nije bilo iskreno. Svako je krenuo svojim putem. Došlo je do nekih nesuglasica tokom učešća njene majke, ona je meni zamerila neke stvari, ali ja nisam hteo da se raspravljam. Nekad komentarišemo dešavanja na estradi, čujemo se, čestitamo posebne dane, ali nije kao pre - ispričao je on.

