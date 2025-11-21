AKTUELNO

LEJDI DI ZAVRŠILA U BOLNICI: Fanove zabrinula ZAVOJIMA OKO GLAVE, oglasila se nakon operacije! (FOTO)

Bivša učesnica ''Elite 7'', Lejdi Di, redovno se oglašava na svom Instagram nalogu, gde svoje pratioce obaveštava o svakodnevnim dešavanjima u njenom životu.

Njena poslednja objava, izazvala je mnogo pažnje, jer se uslikala u bolničkom krevetu nakon jednog estetskog zahvata.

Lejdi Di se obratila svojim fanovima sa zavojima na glavi, te je otkrila da jedva čega finalni rezultat, nakon što sve dođe po svoje.

- Jedva čekam rezultate, korak po korak - kratko je poručila ona.

