Sanja Stanković uznemirila javnost! Objavila snimak na kom joj je oko OTEČENO, evo šta se dešava! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, 24sedam.rs, Foto: Pink.rs/A. Nikolić ||

Nekadašnja zadrugarka, a danas voditeljka Sanja Stanković, mnoge je ostavila u šoku snimajući se za Instagram "stori" s jednim gotovo u potpunosti zatvorenim, nadutim okom. Stankovićeva nije mogla, a da se ne požali kako na bol, tako i crvenilo koje prati čitavo njeno trenutno stanje.

Sve je "strašno", kako je i sama prokomentarisala, a ono što je muči je - čmičak, koji je pokušala da umiri i jajetom.

Kako je to izgledalo možete pogledati u galeriji koja sledi.

- Mnogo me boli, evo, snimam da vidite kako sve ovo izgleda... Baš je strašno - žalila se ona, koja je ovime zasigurno izmamila razne reakcije svojih fanova.

Autor: Nikola Žugić

