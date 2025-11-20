Sanja Stanković uznemirila javnost! Objavila snimak na kom joj je oko OTEČENO, evo šta se dešava! (FOTO)

Šok!
Nekadašnja zadrugarka, a danas voditeljka Sanja Stanković, mnoge je ostavila u šoku snimajući se za Instagram "stori" s jednim gotovo u potpunosti zatvorenim, nadutim okom. Stankovićeva nije mogla, a da se ne požali kako na bol, tako i crvenilo koje prati čitavo njeno trenutno stanje.
Sve je "strašno", kako je i sama prokomentarisala, a ono što je muči je - čmičak, koji je pokušala da umiri i jajetom.
Kako je to izgledalo možete pogledati u galeriji koja sledi.
- Mnogo me boli, evo, snimam da vidite kako sve ovo izgleda... Baš je strašno - žalila se ona, koja je ovime zasigurno izmamila razne reakcije svojih fanova.
Autor: Nikola Žugić