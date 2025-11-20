BOŽA DŽONS BIO OPSEDNUT CECOM RAŽNATOVIĆ! Bivši učesnik Farmera uhodio folk zvezdu, kampovao ispred njene kuće jer je umislio da će joj neko nauditi! (FOTO)

Bivši učesnik rijalitija "Farmeri", Božidar Ristanović, pred ulazak u "Zadrugu 5" predstavljao se kao prijatelj pevača Darka Lazića i Jovana Perišića, a kao zmija noge krio je da je godinama bio najveći fan muzičke zvezde Svetlane Cece Ražnatović.

Božidar Ristanović je punih deset godina u stopu pratio najveću muzičku zvezdu, u prilog čemu svedoče i fotografije na njegovim nalozima na društvenim mrežama.

Boža nije samo opčinjen muzičkom divom nego i njenom ćerkom Anastasijom, sinom Veljkom, ali i pokojnim suprugom Željkom Ražnatovićem, što je za medije potvrdio njegov prijatelj.

- Boža je jedan od najvećih Cecinih fanova, mada mislim i da je najveći. Gde god je pevala u Srbiji, on je išao za njom. Sam o tome ne želi da priča, nego se predstavlja kao prijatelj nekih pevača sa estrade, među kojima su Lazić i Peričić. Jeste, druži se s njima, ali nisu bliski. Jedino je tačno da je opčinjen Ražnatovićkom.

Naravno, uvek bi se fotografisao sa Cecom jer je imao prednost kao najveći obožavalac. Prvi je bio ispred Palate pravde kad je imala suđenje s ili bilo koje drugo ročište. Nosio je medvediće, parole i ostale simbole. Jednom prilikom je čak i kampovao ispred njene kuće na Autokomandi kako bi je zaštitio od neprijatelja, umislio je da će neko da joj naudi - priča sagovornik.

Na društvenim mrežama on je pokazivao koliko voli Cecu, pa se mogu videti fotografije na kojima je zabeležio svaki svoj trenutak sa Cecom.

Autor: pink.rs