BOŽA DŽONS BIO OPSEDNUT CECOM RAŽNATOVIĆ! Bivši učesnik Farmera uhodio folk zvezdu, kampovao ispred njene kuće jer je umislio da će joj neko nauditi! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Bivši učesnik rijalitija "Farmeri", Božidar Ristanović, pred ulazak u "Zadrugu 5" predstavljao se kao prijatelj pevača Darka Lazića i Jovana Perišića, a kao zmija noge krio je da je godinama bio najveći fan muzičke zvezde Svetlane Cece Ražnatović.

Božidar Ristanović je punih deset godina u stopu pratio najveću muzičku zvezdu, u prilog čemu svedoče i fotografije na njegovim nalozima na društvenim mrežama.

Boža nije samo opčinjen muzičkom divom nego i njenom ćerkom Anastasijom, sinom Veljkom, ali i pokojnim suprugom Željkom Ražnatovićem, što je za medije potvrdio njegov prijatelj.

Foto: Instagram.com

- Boža je jedan od najvećih Cecinih fanova, mada mislim i da je najveći. Gde god je pevala u Srbiji, on je išao za njom. Sam o tome ne želi da priča, nego se predstavlja kao prijatelj nekih pevača sa estrade, među kojima su Lazić i Peričić. Jeste, druži se s njima, ali nisu bliski. Jedino je tačno da je opčinjen Ražnatovićkom.

Foto: Instagram.com

Foto: Instagram.com

Naravno, uvek bi se fotografisao sa Cecom jer je imao prednost kao najveći obožavalac. Prvi je bio ispred Palate pravde kad je imala suđenje s ili bilo koje drugo ročište. Nosio je medvediće, parole i ostale simbole. Jednom prilikom je čak i kampovao ispred njene kuće na Autokomandi kako bi je zaštitio od neprijatelja, umislio je da će neko da joj naudi - priča sagovornik.

Na društvenim mrežama on je pokazivao koliko voli Cecu, pa se mogu videti fotografije na kojima je zabeležio svaki svoj trenutak sa Cecom.

Foto: Instagram.com

Autor: pink.rs

