Izgustiraće je i onda ćao: Pobednica Farme urnisala Teodoru Delić, ne štedi reči na njen račun (VIDEO)

Numerološkinja i bivša učesnica Farmera Jelena Golubović, gostujući na RED televiziji progovorile su o odnosu Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice!

Kako je istakla Jelena Golubović, Filip Đukić će biti intiman sa Teodorom Delić, a potom će da je "šutne".

- Da budem iskrena, gledala sam danas. Teodora ima u svom datumu vrlo jake brojeve. Ona je negde ušla u taj odnos iz nekog, hajde da kažemo, olakšanja, da joj lakše prođe vreme. Oni nisu uopšte par. Ovo je trostruka karma, oni su morali da se spoje, da bi završili neki ciklus i da bi naučili kako ne treba. Bebica je jako posesivan. Ja sam očekivala da će ovo kod njih da dođe od 15. avgusta do 15. decembra. Bebica je osetio gubitak, ovo je sada njegov vapaj - rekla je numerološkinja.

- Ona je u mozgu ku*va, to je kada se rodiš s tim - rekla je Jelena.

- Teodora ima taj broj jedan, voli da bude u centru pažnje - rekla je numerološkinja.

- Filip kada je izgustira, to je ćao ćao - rekla je Jelena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić