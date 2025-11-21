AKTUELNO

Domaći

Izgustiraće je i onda ćao: Pobednica Farme urnisala Teodoru Delić, ne štedi reči na njen račun (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Numerološkinja i bivša učesnica Farmera Jelena Golubović, gostujući na RED televiziji progovorile su o odnosu Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice!

Kako je istakla Jelena Golubović, Filip Đukić će biti intiman sa Teodorom Delić, a potom će da je "šutne".

Foto: RED TV Printscreen

- Da budem iskrena, gledala sam danas. Teodora ima u svom datumu vrlo jake brojeve. Ona je negde ušla u taj odnos iz nekog, hajde da kažemo, olakšanja, da joj lakše prođe vreme. Oni nisu uopšte par. Ovo je trostruka karma, oni su morali da se spoje, da bi završili neki ciklus i da bi naučili kako ne treba. Bebica je jako posesivan. Ja sam očekivala da će ovo kod njih da dođe od 15. avgusta do 15. decembra. Bebica je osetio gubitak, ovo je sada njegov vapaj - rekla je numerološkinja.

- Ona je u mozgu ku*va, to je kada se rodiš s tim - rekla je Jelena.

Foto: RED TV Printscreen

- Teodora ima taj broj jedan, voli da bude u centru pažnje - rekla je numerološkinja.

- Filip kada je izgustira, to je ćao ćao - rekla je Jelena.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

Poljubila me je, tada je sve uzelo maha: Gačić progovorio o odnosu Bebice i Teodore, pa otkrio detalje odnosa s njom u Eliti 7 (VIDEO)

Domaći

'NE VIDIM TU NI GRAM LJUBAVI SA NJENE STRANE!' Marijana Zonjić SUMNJA u Teodorinu ljubav prema BEBICI, tvrdi da je on zaljubljen do ušiju! (VIDEO)

Domaći

Totalni IDIOT i JADNICA, možda NEĆE IMATI gde da ŽIVI: Au, nisko! Slađa Bošković vratila Teodoru Delić na fabrička, obratila se i njenoj mami: Evo joj

Domaći

Opet je popljuvao po svemu, on je psihopata: Slavica Delić opet slavi raskid Bebice i Teodore: Kada raskinu padne mi kamen sa srca!

Domaći

Ljubav cveta: Poseban dan za Bebicu i Teodoru, a evo kako ga proslavljaju (FOTO)

Domaći

OSTAVILA JE APOLONA ZBOG SMRADA I KARIKATURE Majka Teodore Delić urnisala Bebicu: Tukao je svoju bivšu ženu, ocu ukrao 300.000 evra