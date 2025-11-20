AKTUELNO

Tražila mi je da odemo u Austriju i da on ne zna da je ona sa mnom: Nakon zbližavanja Asmina i Aneli, oglasio se Đedović, evo šta nam je rekao i šta predviđa

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Kao i uvek, Marko Đedović bez dlake na jeziku!

Bivši partneri, Asmin Durdžić i Aneli Ahmić, nakon skoro tri godine, rešili su da svedu račune tamo gde je i sve počelo, pred kamerama, pa su se tako našli oči u oči u "Eliti 9" i jedno drugom već nedeljama unazad odgovaraju na razne optužbe koje su oni iznosili, što u rijalitiju, što u izjavama za medije.

Foto: Pink.rs

Te tako, ovonedeljni vođa, Jovana Tomić Matora, postavila je za svoje potrčke upravo njih dvoje, a situacija u izolaciji nije nimalo nalik onoj koju su mnogi, sudeći po komentarima na mrežama, očekivali. Naime, njih dvoje su nikad prisniji i u nikad boljim odnosima, što je mnoge šokiralo, dok neki drugi misle da je to dobro, s obzirom na to da imaju ćerkicu, malu Noru.

- Što se Asmina i Aneli tiče, evo dokaza da sve što sam pričao je istina, da mi je tražila da kada izađemo odemo u u Austriju, ali da on ne zna da je ona sa mnom i da se pojavi. Priča o "igri" je glupost i strah od toga da ne bude odbačena ako prva krene. I letos su se čuli, glavni strah njene sestrušine je bio da se oni ne pomire, tada se meni žalila. Ne znam šta se krije iza tog straha njene sestre da se oni ne pomire?! Da li je bilo nešto tu, voleo bih baš da znam?! - rekao je Đedović, a onda je dodao:

Ali, da se vratim na Asmina i Aneli, mislim da, hteli da priznaju ili ne, prijaju jako jedno drugom, vidim da se iz duše smeju kada su jedno pored drugog, dok sede na krevetu itd...Nora je samo izgovor za početak te komunikacije za koju nisam siguran baš kako će se završiti. Mislim da će se u nekom momentu i pomiriti, da su bili napolju kada je sedela kod njega na dušeku u izolaciji mislim da bi pao neki dobar se*s.

Foto: PINK.RS/JELENA SIMONOVIĆ

Autor: Nikola Žugić

