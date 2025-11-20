Neka se pokaže ko je ko: Prvo oglašavanje Stanije Dobrojević nakon zbližavanja Alibabe i Aneli, evo šta je imala da poruči

Milioni gledalaca netremice prate situaciju između Alibabe i Aneli, a mnoge je šokiralo zbližavanje Asmina Durdžića i Aneli Ahmić, a dok neki to komentarišu na ovaj ili onaj način, mi smo pozvali Staniju Dobrojević, kako bi dala svoj sud!

Bivši partneri, Asmin Durdžić i Aneli Ahmić, nakon skoro tri godine, rešili su da svedu račune tamo gde je i sve počelo, pred kamerama, pa su se tako našli oči u oči u "Eliti 9" i jedno drugom već nedeljama unazad odgovaraju na razne optužbe koje su oni iznosili, što u rijalitiju, što u izjavama za medije.

Te tako, ovonedeljni vođa, Jovana Tomić Matora, postavila je za svoje potrčke upravo njih dvoje, a situacija u izolaciji nije nimalo nalik onoj koju su mnogi, sudeći po komentarima na mrežama, očekivali. Naime, njih dvoje su nikad prisniji i u nikad boljim odnosima, što je mnoge šokiralo, dok neki drugi misle da je to dobro, s obzirom na to da imaju ćerkicu, malu Noru.

Ekipa portala Pink.rs, stupila je u kontakt sa Asminovom bivšom verenicom, Stanijom Dobrojević, jednom od glavnih aktera ovog odnosa, kako bi ona dala svoj sud.

- Pa, zanimljiva dešavanja, ali u ovom trenutku ne bih davala bilo kakve konačne komentare. Neka se sve odvija svojim tokom i neka se pokaže ko je ko. Kad za to dođe vreme, daćemo jasan i snažan stav o svemu, a fanovima mogu samo da poručim,pošto čujem da mi se sprema teren za ulazak u rijaliti – pa videćemo šta će biti! - bilo je sve što je Stanija izjavila za Pink.rs.

Pink.rs/ Privatna arhiva Pink.rs/ Privatna arhiva Pink.rs/ Privatna arhiva Pink.rs/ Privatna arhiva Pink.rs/ Privatna arhiva Previous Next

Autor: Nikola Žugić