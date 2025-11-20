AKTUELNO

Neka se pokaže ko je ko: Prvo oglašavanje Stanije Dobrojević nakon zbližavanja Alibabe i Aneli, evo šta je imala da poruči

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs, Privatna arhiva, TV Pink Printscreen ||

Milioni gledalaca netremice prate situaciju između Alibabe i Aneli, a mnoge je šokiralo zbližavanje Asmina Durdžića i Aneli Ahmić, a dok neki to komentarišu na ovaj ili onaj način, mi smo pozvali Staniju Dobrojević, kako bi dala svoj sud!

Bivši partneri, Asmin Durdžić Aneli Ahmić, nakon skoro tri godine, rešili su da svedu račune tamo gde je i sve počelo, pred kamerama, pa su se tako našli oči u oči u "Eliti 9" i jedno drugom već nedeljama unazad odgovaraju na razne optužbe koje su oni iznosili, što u rijalitiju, što u izjavama za medije.

Foto: Pink.rs

Te tako, ovonedeljni vođa, Jovana Tomić Matora, postavila je za svoje potrčke upravo njih dvoje, a situacija u izolaciji nije nimalo nalik onoj koju su mnogi, sudeći po komentarima na mrežama, očekivali. Naime, njih dvoje su nikad prisniji i u nikad boljim odnosima, što je mnoge šokiralo, dok neki drugi misle da je to dobro, s obzirom na to da imaju ćerkicu, malu Noru.

Ekipa portala Pink.rs, stupila je u kontakt sa Asminovom bivšom verenicom, Stanijom Dobrojević, jednom od glavnih aktera ovog odnosa, kako bi ona dala svoj sud.

Foto: Pink.rs/ Privatna arhiva

- Pa, zanimljiva dešavanja, ali u ovom trenutku ne bih davala bilo kakve konačne komentare. Neka se sve odvija svojim tokom i neka se pokaže ko je ko. Kad za to dođe vreme, daćemo jasan i snažan stav o svemu, a fanovima mogu samo da poručim,pošto čujem da mi se sprema teren za ulazak u rijaliti – pa videćemo šta će biti! - bilo je sve što je Stanija izjavila za Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić

