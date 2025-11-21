AKTUELNO

Pomirenje nikad bliže: Asmin i Aneli progovorili o svom odnosu, ona ponovo dokazala da joj je Stanija rak rana! (VIDEO)

Opa!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić je najavila klip u kom Aneli Ahmić ljubomoriše Asminu Durdžiću i ispituje ga o Staniji Dobrojvević.

- Razgovaramo prijateljski. Drago mi je da imamo komunikaciju kao trenutno. Svaki dan mi se sve više sviđa Aneli i njeno ponašanje. Rekao sam joj da se sredi da ne izgleda kao ludača. Ja sam joj najveći prijatelj. Videćemo šta će da bude - rekao je Asmin.

- Znam za ovo, Nerio mi je rekao da pričaju stalno, a najmanje o detetu. Rekao mi je da se šale i zabavljaju. Danas sam video flašicu, a ja sam pitao je l' pije posle njega, a ona je rekla da je odvrnula - rekao je Luka.

- Nisam odvrnula. Bila sam žedna jako, on mi je doneo. Čovek sa kojim imam dete i sad kao ne mogu iz njegove flašice da pijem. Ovde sam mislila na Staniju. Zanimalo me ono što sam ja mislila u svojoj glavi. Videla sam da ni sa kim nije stupio u neki blizak kontakt - rekla je Aneli.

- Nisam ja pio iz nje, ona je pila - rekao je Asmin.

- Ja sam se našalio. Ja sam uzeo i popio i onda stavio kod tebe, da ti piješ posle mene - rekao je Luka.

- Ako dođe do sukoba ponovo, tvrdim da nikad nećemo pričati više - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

