TO JE BOLESNO: Luka ne krije ljubomoru zbog bliskosti Asmina i Aneli, Kačavenda sumnja u jedno, a Durdžić poručio: BRANIĆU JE UVEK... (VIDEO)

Da li se plaše njihovog pomirenja?!

U toku je emisija Gledanje snimaka, a na narednom snimku koji je pušten Anita Stanojlović je rekla za Aneli Ahmić da je ku*va.

Nakon klipa, voditeljka Ivana Šopić je dala reč Aneli:

- Videli smo ko je ku*va. Odjavio je Teodoru, a ona je odmah otišla tamo. Ušla je ovde kao velika pobednica, Anđela je sramota. Blam ga je ove devojke! Ovo je primer da se nacija može dobro zaje*ati u životu. On ju je izveo na prvo mesto. Znamo svi da je Anđelo imao ogromnu podršku i poštovanje. Sve što je on izgradio ona je svojim ulaskom pogazila. Ne dam joj Lukicu, neće ga moći nikad imati - rekla je Aneli.

- Ja sam nakon svega pobedila. Niste ništa videli ovde od mene. Mislim da ja ku*etina. Sa 16 godina je bila sa čovekom od 60 godina. Ona će meni da morališe. Anđelo me ne interesuje uopšte - rekla je Anita.

- Od stare slave se ne živi - ubacila se Aneli.

- Ja nju ne gledam, devojka mi nije bitna - rekao je Luka.

- Ja sam rekao Aneli da nikoga ne dira prva, ako neko dira nju, ja ću da je branim. Ja sam Aniti rekao da pazi šta radi, ali ne vredi, ona kopira Maju. Nju su sada i Aneli i Luka us*ali sa komentarima. - rekao je Asmin.

- Ova ku*verina je mene ponizila, ma daj - dodala je Anita.

- Ispada da ja njoj dajem povoda, a ona mene stalno gleda i smeška mi se - dodao je Luka.

- Ona gleda u Luku i gleda kada će da joj da pare, ona priča da je on nju muvao u prodavnici - dodao je Asmin.

- Ja ne bih prišao Aniti jer imam emocije prema Aneli - dodao je Luka.

- Luka se konstantno obraća Aniti preko Terze, a to Terza zna ali neće da priča. Terza je posrednik - rekao je Dača.

- Ja neću ispasti budala, sve se vidi - dodao je Terza.

- Ispred prodavnice Luka je rekao da je Anita kriva što je on zaboravio jogurt - dodao je Dača.

- To nije istina. Dačo zašto lažeš? - upitao je Asmin.

- Ono što je radio sa Majom, radi i sa Anitom - dodao je Dača.

- Meni nije realno da se on meša u njegovu vezu, a on je njen bivši muž i savetuje nju u vezi sa njim. Ovde za mene ne pije vodu da ljudi igraju igru. Meni je to sve alibi za sve što oni pričaju i rade. Najveći trn u oku je Aneli bila Stanija, ona je njena rak rana, nju nešto zanima. Šta nju boli ku*ac za Staniju - rekla je Matora.

- Ja ne igram igru sa njim, niti imam nameru. Ona je meni rekla što je mene pitala da li imam devojku, jer je njoj čudno što ja ne gledam ove devojke ovde. - rekao je Asmin.

- Ja samtram da je to kod njih ego i sujeta, više od emocija. Meni je najlogičnije da budu oni zajedno u budžetu. Oni su se toliko ponizili, ispada da Asmin pokušava da ponizi Luku - rekla je Matora.

- Ja sam rekao da Aneli ne treba da komunicira sa Asminom, to nema poente, oni treba da pričaju o Nori, nego o tome šta pričaju - rekao je Luka.

- Meni je bitno da ona bude srećna, nego da plače, ona je majka mog deteta - dodao je Asmin.

- Meni je ovo presmešno, Aneli sada kaže ako Asmin hoće da ponizi Luku, pa gde to ima. Smatram da nju ništa ne zanima, a smatram da se Asmin zabavlja sa njom - rekla je Kačevanda.

Autor: N.B.