SKINULI JOJ SVE MASKE! Teodora na stubu srama zbog preljube: Cimeri razotkrili njenu igru, Filip je ponizio kao nikad (VIDEO)

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić je najavila klip u kom Teodora Delić pljuje svog bivšeg verenika Nenada Macanovića Bebicu.

- Kapirala sam da je on uzeo i da je to u svakom trenutku moje. U pravu je Vanja što je rekla. On ne pije alkohol niti bilo šta. Ja očekujem jer je takav dogovor bio. Osudite me, najgora sam - rekla je Teodora.

- Ja pivo ne pijem, a uzeo sam da ne bih trčao i leteo da ona ima. Što bih ja sad davao? - rekao je Bebica.

- To je isto kao kad kupiš devojci auto i raskinete i ona ga više nema - dodala je Teodora.

- Je l' moguće da ona posle svega što mu je napravila zamera što joj ne da pivo. Mene neko hoće da ubedi da je ona htela nešto ozbiljno - skočila je Aneli.

- Tražim ono što je moje - rekla je Teodora.

- Pivo i auto nemaju veze. Poenta je što ona hoće da ima njega i da radi šta ona hoće. Videćete za 20 dana da će mu se vratiti, ona ne može ovde sama. Ovo je sve napravila iz hira. Videli su da to nije to i das će ona da mu se vrati - objasnila je Aneli.

- Poudrav za Takija, pun gas! Ovo nije moj nivo. Nije to osoba sa kojom mogu verbalno da vodim neki dijalog, ne pada mi na pamet da imam svađe od dva dinara. Ne znam da li je alkoholičarka pa ima toliku potrebu. Bebica bolesno voli, ali ima i povoda. Mislim da se ona šlepa uz Bebicu već dve godine. Ona ne zna da komentariše. Njeno učešće se svodi na ljubavni odnos sa Bebicom i flertovanje. Ja sam bila njihov prijatelj, ali ne mogu da ne kažem ono što mislim. Neko ako je zaljubljen i ako je rešio da krene dalje, onda ne radiš neke stvari - rekla je Maja.

- Trebala je da pusti neko vreme da prođe i onda tek da ga pita za to pivo, a ne sad. Bebica nije hteo možda da da jer želi nju da zaštiti i misli da bi se time desile neke stvari - rekao je Filip.

- Ja sebe unakazio za jedan dan, a oni mi pričaju o četiri piva. Je l' mislite da su meni četiri piva bitna? - skočio je Bebica.

- Ja nikad ne bih legao da sam bio trezan - rekao je Filip.

- Navukla je pijanog čoveka - dodala je Maja.

- Ona nije imala ljubav prema ovom čoveku, zašto ne bi bila i sad lagana. On je sam sebe izgubio u svemu zahvljajući Teodori. Posvetio joj je dve godine, a iščupao je iz sveta prostituciju i tako toga - rekao je Janjuš.

- Možda bi i drugačije gledali na nju da nema ovako arogantan stav - rekla je Matora.

Autor: A.Anđić