UBEĐENI U OVO: Takmičari opleli po Teodori, smatraju da je PREŠLA SVE GRANICE, a Bebici zameraju samo jedno (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

U toku je emisija "Gledanje snimak". Nakon što je pušten snimak razgovora Teodore Delić i Nenada Macanovića Bebice na njihovom krevetu, gde Bebica sve vreme plače, voditeljka Ivana Šopić je dala reč Teodori:

ONA JE DEVOJKA ZA PRAŽNJENJE! Poršelina obrisala patos preljubnicom Teodorom, pa iznela VELIKU TAJNU Filipa Đukića! Za Maju sačuvala posebne uvrede

- Ovo je bilo pre dve nedelje kada smo dogovorali kako ćemo da podelimo stvari - rekla je Teodora.

- Ovo je bilo u subotu, ona laže. Bebica je isistirao da se deli hrana, i stvari, a ona je sve vreme potencirala da mu uzme sve - rekla je Kačavenda.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ona je devojka mešalica, koja je samo htela da uzmem nešto od njega, živela je na njegov račun. Vređala ga je najstražnije, ali ga drži na klupi za rezervu - rekao je Sale.

- Meni je ovaj odnos bolestan, ovo je mizerija od mozga, a to je Bebica kriv on joj je sve dopuštao, ona nema empatiju, ona nema grižu savesti, nju samo zanima njeno du*e. ja ne podržavam ništa od toga šta se radi, a on joj dozvoljava, jer bi on nju opet branio. Filip se lepo ogradio od svega - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bebica ne može da prihvati da je ona otišla, i on njoj sve dozvoljava, sam je kriv za sve što radi. Ono jutro što se desilo ono samo je njihova krivica - rekao je Anđelo.

- Moram da kažem da nisam želela da se ovo desi, desilo se, šta da radim - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Teodora nije u pravu, ona je legla kraj Filipa par metara od bivšeg verenika, a svi su videli da je su popili, što se tiče Bebice on je takav, njega će svaka da prevari - rekla je Sofija.

- Ja znam da je ona mene žali, a meni je najteže kada ju je vređaju pitanja, ja sam rekao mnogima da te ne vređaju jer mi je stalo do nje - dodao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

