PORMENILA SVE BOJE: Hana i Asmin udruženim snagama OPLELI PO SITI, Aneli u šoku (VIDEO)

Šok!

Naredni klip koji je pušten u večerašnjoj emisiji bio je klip na kojem Nerio Ružanji i Hana Duvnjak razgovaraju u razabilitaciji o Siti i Aneli Ahmić i svemu šta su prošli zbog njih.

- Nerio kada je ovde kada je govorio da je Sita bila na psihijatiriji, Sita je odmah kačila dokaze da to nije istina, ali imam ja dokaze da je istina. Ona se ukanalila žešće, ali ja moram da kažem da je Sita ućutka Neria na poseban način, htela je da mu nabace Neria, ja Aneli ne krivim, nemam šta njom da se svađam - rekla je Hana pa je dodala:

- Ja sam bila na pozivu sa Darkom koji je bio u stidiju, i tada sam rekla da me je strah. Sita je rekla da će da me obesi kao svinju i mene i moju porodicu. Dok sam ja pričala Darku sve, ona je držala lajv na TikToku i tu je vređala moje rodice, koje su maloletne, ona je vređala njih, a nakon toga ona je poricala sve. Meni je bilo odvratno što je ona htela od sina da napravi narkomana, ja nisam htela nju da spominjem dok ona nijhe s - rejkla je Hana.

- Moram da kažem da sam ja svašta trpeo, ali to je to - rekao je Nerio.

- Ja sam rekao Aneli da ne komentariše ništa, Sita je i meni pravila probleme, ona je monstrum, pokazivala je sve nas pogrešno - dodao je Asmin.

- Ti moju sestru nećeš nazivati monstumom, a ova devojka je bila narkomanka a Sita je htela da skloni svog sina od nje. ja sam potpisao ovde zbog Site, ja od tebe ne želi da pravim žrtvu, ja sam spustio loptu jer si ti majka mog deteta, a ona mi nije ništa - rekao je ASmin.

- Videli smo svi napolju kako je Đedović nagovorio devojku da priča svašta, pa je ona otkrila sve uplakana - rekla je Aneli.

- To je laž, sramota, Klara je moja drugarica koja je dala intervju i otkrila šta je čula o Siti, a onda su je Sitini ljudi pretili da mora da kaže da je Đedović nagovorio - dodala je Hana.

- Bolesnice , šta pričaš ti, pogledaj se na šta ličiš - vikala je Aneli.

- Prekini bre, bolesnice, pustije da kaže - vikao je Nerio na Aneli.

Autor: N.B.