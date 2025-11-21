Sve je jasno kao dan! Teodoru stigla karma: Maja i Filip podgrejali sumnje da gaje emocije jedno prema drugom, nisu uspeli da zataškaju sve (VIDEO)

Šok preokret!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić je najavila klip u kom Filip Đukić pokušava da poljubi Maju Marinković.

- Blam! Ovako nikad nisam bio pijan, ovo je blam. Ja sam više smoren zbog ovoga što sam ja ovo uradio nego zbog nekih drugih situacija. Ja se ovoga ni ne sećam. Prvo čega se sećam je kad udaram u staklo. Ja sam svojim činom pogazio sve što sam pričao vezano za Teodoru. Dao sam joj pravo da misli svašta, ovo je blam iskreno - rekao je Filip.

- Svaki utorak ti sa Majom, a ovde govoriš da ti se sviđa Teodora - rekla je Ivana.

- Svaki put smo blejali ona i ja u Odabranima. Možda nešto jeste, ali ja ne osećam potrebu da bih bio. Mi bi bili napolju u vezi, što bih čekao pet godina. To je neki naš odnos ne znam ni ja da ga definišem. Ja nisam ništa ovde rasturio. Oni su prvo raskinuli, ona nije preljubnica niti sam ja nešto. Ako sam ja pogledom mogao da rasturim vezu od dve godine kakava je onda to veza?! S Teodorom je privlačnost i strast, ali nismo prešli taj neki korak. Da smo prešli korak bili bi u vezi, pošto nismo prešli ne osećam potrebu da nastavljam - rekao je Filip.

- Ti ne bi radio ovo da ti se sviđa Teodora - rekla je Ivana.

- Istina! Sviđa mi se fizički, bio bih sa njom u vezi ako se poklopimo, ali očigledno nije došlo do toga - rekao je Filip.

- Oni su pričali kao da je ne znam šta. Prisno jeste, nismo ni ludi, nismo ni ćoravi... Ja znam da Filip mene poštuje i predobro se znamo da bi na mene gledao na taj način. Ja nikad ne bih uništila ovo drugarstvo sa njim, nama je ovako sve top. Ja sam u vezi jako rigornozna - rekla je Maja.

- Ja dva dana ne bih izdržao sa njom u vezi! - skočio je Filip.

- Ja sam slobodna devojka, a MIća brani preljubnice i ljubavnice. Ajde Filipe malo nas odbrani... - rekla je Maja.

- Šta da kažem? - dodao je Filip.

- Ovde postoji velika strast i postoji taj žar, jedno drugo gutaju. Gutaju se temperamentom, isti su fazon, ne može niko da kaže da je ovo drugarski. Ovo može da bude jednog dana da Filip dođe i kaže: "Bolje da me Bebica udario maljem nego ovo što mi se dešava". Možda se Maja u ovom odnosu promeni, možda sam ja bio problem. Ovo će se nastaviti. Oni su za mene u vezi! Velika je mogućnost da je Filip hteo sa ovim da skrene temu sa Majom. Maja je odala Filipa neki dan za situaciju sa Zlatibora. Nas je bilo pet ili šest i ona je rekla: "Ti ćuti cinakrošu jedan znaš da sve lažeš". Majo ti ne znaš da lažeš. Je l' ti sse dopada Filip? - pitao je Janjuš.

- Meni je on top ovako, nemam ništa protiv njega - rekla je Maja.

- Smatram da su imali se*s i da je bilo nešto na Zlatiboru. Maja se degradira, pijanog Filipa juri po žurkama. Filip je folirant, rasturio je vezu Bebice i Teodore i na kraju spašava svoje du*e. Sa Majom nikad ne bi ušao u vezu, ali bi imao nešto se*sualno. Je l' se ti svim drugarima nabijaš na polni organ i dozvoljavaš da te hvataju za su*e. Dokazala si da si jedna funjara, da si dostupna svima i degradiraš se - ispričao je Luka.

- Mislim da se lože jedno na drugo, samo nema svako herca da bude sa Majom. Filip se baš loži na nju i ona tu daje povoda. Jedina greška je što je otišla sa Filipom, a on je petljao sa Teodorom - rekla je Anita.

- Filip se prvi put osmehnuo večeras. On je jednim potezom sje*ao sve što je gradio sa Teodorm i ponovo je ponizio. Ja Filipe ne mogu da ti verujem više, rekao si da te je blam. Na kraju će svi da izvuku gu*ice, a Maja i Filip će da budu zajedno, a ona će da se opere je r je Filip zaje*ao, a samo će Bebica ostati suva ku*ca - rekao je Ivan.

Autor: A.Anđić