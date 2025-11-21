AKTUELNO

Zadruga

Živi u zabludi: Teodora ubeđena da će nakon preljube preko noći postati svetica (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neverovatno!

U toku je emisija „Gledanje snimaka“, a voditeljka Ivana Šopić je najavila klip u kom Teodora Delić govori da će u nekom trenutku njena preljuba da se preokrene u njenu korist.

- Ona 15 dana govori da se ja sve foliram. Videćemo šta će da se okrene. Ispada da se ona bori sa mnom - rekao je Bebica.

- Ja sam najgora u njegovim očima - rekla je Tedora.

- Kad sam ja to rekao? - pitao ej Bebica.

- Je l' lepo ovo što sam ja uradila? - pitala je Teodora.

HIT: Janjuš pozvao svoju podršku da pređu na Luku i Aneli, Kačvenda ubeđena da Vujović folira sve (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- Ne mogu ja sa njom. Svi tvoji postupci su bolesni ovde. Ko me dira zna kako će da prođe - rekao je Bebica.

- Uvek možemo da budemo drugari ako on ugasi emocije. Ja ću stajati pri svom stavu, a videćemo da li će ostali stajati. Možda ću ja pormeiti neki postupka ili on, pa će on ispasti najgori - rekla je Teodora.

- Mene ni jedan komentar ne može da poremeti, a ni da utiče na mene - rekla je Teodora.

- Ja sam za sve postupke svoje odgovarala, ali sam radila onako kako sam osećala. Iz mene jeste izlazio bes, ali sam se borila. Teodora svojim odgovorima deluje fejk i neodlučno. Niko ne igra igru na svoju štetu. Mislim da je Teodora razgovor iskoristila da napumpa svoj ego nego što misli da će se nešto promeniti. Najjače je oružje kad si siguran u sebe. Meni kad su dolazila najgora pitanja mene je bole ku*ac jer sam znala u sebi sve - rekla je Matora.

Dobili zeleno svetlo: Terza prokomentarisao muvanje Anđela i Sofije, pa odlučio da se distancira od nje zbog ovoga (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

- On se ogradio od Teodore, imao je malopre onaj folirantski potez. Ona je rekla da je Maja slobodna i da je on slobodan, a i ona. Ona posle onoga legne - rekao je Dačo.

Autor: A.Anđić

