ONA MANIPULIŠE SA NJIM: Milena i Maja usaglašene protiv Teodore, ubeđene da namerno ponižava Bebicu (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nerealno!

Na narednom snimku koji je pušten takmičari su mogli videti kako Nenad Macanović Bebica plače i govori Dači Virijeviću kako bi dao život za Teodoru Delić.

- On je toliko pijan bio da je jurio ljude po kući i ispitivao ih da li je on dobar , da li je kriv, a ja mislim da je on otpatio svoje i da je vreme da nastavi dalje. Bolje meni da da pivo, nego da se prosipa po kući, jurio si prvo Sofiju - rekla je Teodora.

- Pitao me je da li je loš čovek - reka je Sofija.

- Ti sada spuštaš loptu njemu - rekla je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

- Teodora manipuliše, on kao vatao nekoga za ruku, a ona legla u krevet sa drugim. Ti devojko nisi krštena. - rekla je Milena.

- Ovde nešto postoji, a da postoji Bog to ne može da spreči. Filipa je Maja fizički privukla, ali kada su bili u izolaciji, on je video sve, i svesgtan je da mu ovo nije trebao, kaje se on zbog svega - rekla je Maja pa je dodala:

- Ja smatram da će se Bebica i Teodora pomirit, on sve opravdava nju - rekla je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.B.

