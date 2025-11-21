SREDA DEVOJKA: Takmičarke osule rafal po Maji zbog igrica sa Filipom u kupatilu (VIDEO)

Hit!

Usledio je nov klip, na kojem su prikazani Maja Marinković i Filip Đukić u kupatilu. Prvi koji je komentarisao klip bio je upravo Filip:

- Ja se ne sećam ovoga, majke mi - rekao je Filip.

- Brani me, reci nešto - dodala je MAja.

- Sledeći put ne možeš da finališeš. ti si sreda devojka - rekao je Dača.

- Evo je sreda devojka, koja se ponaša kako ne treba - rekla je Boginja.

- Nije bilo poljuca kao što sumnjate - dobacila je Maja.

-To Ćemo da vidimo - rekla je Milena.

- Je l ste imali se*s, niste, vi samo želite da je ukanalite - rekao je Asmin.

-Stajem u Majinu odbranu, ona je drugačija od svih devojka ovde, ejdina je bila kod šolje - dodala je Teodora.

