AKTUELNO

Domaći

SREDA DEVOJKA: Takmičarke osule rafal po Maji zbog igrica sa Filipom u kupatilu (VIDEO)

Izvor: pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Hit!

Usledio je nov klip, na kojem su prikazani Maja Marinković i Filip Đukić u kupatilu. Prvi koji je komentarisao klip bio je upravo Filip:

- Ja se ne sećam ovoga, majke mi - rekao je Filip.

- Brani me, reci nešto - dodala je MAja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sledeći put ne možeš da finališeš. ti si sreda devojka - rekao je Dača.

- Evo je sreda devojka, koja se ponaša kako ne treba - rekla je Boginja.

- Nije bilo poljuca kao što sumnjate - dobacila je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

-To Ćemo da vidimo - rekla je Milena.

- Je l ste imali se*s, niste, vi samo želite da je ukanalite - rekao je Asmin.

-Stajem u Majinu odbranu, ona je drugačija od svih devojka ovde, ejdina je bila kod šolje - dodala je Teodora.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: N.B.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

LJUBOMORNA?! Luka napravio foru sa Sandrom, ona promenila sve boje zbog pominjanja ove takmičarke (VIDEO)

Zadruga

U zdravom telu, zdravi Mića: Toša nasmejao sve takmičarke, pa pohvalio Miroslava! (VIDEO)

Zadruga

Kad treba da razveže jezik, nema ga: Terza se ušlihtao Anđelu, pa osuo rafal po Vanji jer nema stav! (VIDEO)

Domaći

Videle su čime raspolaže: Mama Džehva otkrila zbog čega žene kao lude trče za Filipom Đukićem, jednu scenu nikad neće zaboraviti! (VIDEO)

Zadruga

OSTRVILI SE NA NJEGA: Ša, Aneli i Maja osuli RAFAL po Majčici zbog provokacija, on im lagano udara kontru! (VIDEO)

Zadruga

VREME JE DA SE RAZMRDAJU! Počinje još jedna igrica u ''Eliti'', a OVO su pravila! (VIDEO)